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Yasmín Esquivel garantiza seguridad jurídica y Estado de Derecho en la SCJN

La ministra Esquivel subraya que la Corte es garante del Estado de Derecho y contrapeso de autoridades.

Por El Universal

Agosto 03, 2026 08:51 p.m.
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Yasmín Esquivel garantiza seguridad jurídica y Estado de Derecho en la SCJN
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- La ministra Yasmín Esquivel Mossa aseguró que la seguridad jurídica de todos los mexicanos tiene su garantía en los tribunales del país y en la Corte, que vela en todo momento porque prevalezca el Estado de Derecho como valor fundamental de la convivencia social.

      Intervención de Yasmín Esquivel en la SCJN

      Durante su intervención en la sesión solemne de inicio del Segundo Periodo de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refirió que a casi un año desde que fue instalado en su nueva forma de elección, la Corte ha resuelto más de mil 900 casos, lo cual significa un promedio de 13 proyectos analizados y aprobados en cada una de las más de 140 sesiones que se han llevado a cabo.

      "Con la entereza de actuar sin prejuicios, filias, fobias o animadversiones, ofrecemos a la ciudadanía todo nuestro esfuerzo para la defensa de sus derechos humanos dentro del marco de facultades que la Constitución nos confiere, porque así lo protestamos al asumir nuestros cargos, y porque así lo requiere un país de leyes como debe ser México", expresó.

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      Función de contrapeso y tutela constitucional

      De igual forma, la ministra Esquivel pidió no perder de vista que la Corte es un contrapeso de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como de los órganos legislativos cuando las medidas que adoptan se apartan de los principios constitucionales, pues la tutela de los derechos humanos es un valor fundamental que les corresponde ejercer, a pesar de que en algunos casos se trate de normas generales aprobadas por las legislaturas federal y locales.

      Asimismo, destacó que la Constitución abre la posibilidad de establecer secciones en la Corte para mayor prontitud en la resolución de sus asuntos, lo que seguramente beneficiará a quienes demandan una decisión oportuna en sus juicios, al ocuparse el Pleno solamente de aquellos casos que ameritan la intervención de todos sus integrantes.

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