Botín de más de un millón en asalto sobre carretera 57

Diciembre 18, 2025 09:52 a.m.
Más de un millón de pesos fue el botín que dos hombres armados se llevaron tras asaltar un autobús de la línea Ómnibus de México procedente de Michoacán y con destino a Matamoros, Tamaulipas.
En la unidad con número económico 5719 viajaban 23 personas dedicadas a la compra venta de autos por lo que contaban con dinero en efectivo.
La versión de uno de los chóferes fue que circulaban por la carretera federal 57, en su tramo de San Luis Potosí, cuando dos hombres que viajaban como pasajeros sacaron un arma de fuego y un arma blanca para amagarlo.
Indicó que los sujetos dispararon contra una de las ventanas del autobús lo que provocó pánico entre los pasajeros, quienes tuvieron que entregar todas sus pertenecías.
Acto seguido, los ladrones bajaron de la unidad para huir con más de un millón de pesos en efectivo, así como con algunas otras pertenencias de pasajeros.
El chófer decidió continuar el viaje hasta Matamoros donde personal de la Procuradora General de Justicia de Tamaulipas tomó su declaración, así como la de pasajeros y un conductor más, que durante el atraco estaba dormido.

