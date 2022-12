Brenda escribió cuento a sus hijos antes de morir por meningitis

A-AA+

DURANGO, Dgo., diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Brenda Cortez es una de 21 pacientes que oficialmente han fallecido por meningitis micótica en Durango, la enfermedad que ha puesto en alerta al estado en los últimos meses. Pero antes de morir, la señora Brenda dejó un cuento a sus tres hijos que ha enternecido las redes sociales.

El 21 de octubre en su cuenta de Facebook, Brenda Cortez Quiñonez, psicóloga del CADI Tierra y Libertad, escribió: "Sammy, Sebastián, hijos los amo, Laih bebé TE AMO".

A Sammy y Sebastián les agradece que cuiden de la casa y las mascotas, y a su hermanita recién nacida. De hecho, salvo un caso, todos los demás fallecimientos han sido en mujeres que tuvieron una operación gineco obstétrica, y que presuntamente se contagiaron por el hongo durante la anestesia.

"Son los mejores hijos que mamá pudo tener, los amo, por favor en la noche cuéntenle este cuento a Liah", escribió la madre.

El cuento relata a mamá pez, su contagio y su lucha por salir adelante, un desgarrador relato ahora que se conoce el fallecimiento de la autora.

El cuento empieza así: "Había una vez una mamá pez que enfermó desde el día siguiente que su mamá dio luz a una hermosa pecesita, solo sintió dolor físico, día y noche y no entendía por qué, cuidaba de ella como podía, sola en casa por las mañanas, hasta que llegaba papá pez y sus hermanos pececitos, y le daban de comer y le ayudaba a mamá a cuidar de ella, pero mamá no estaba bien. Siempre lloraba de dolor, creían que tenía depresión posparto, porque ya no era ella, no sonreía, no tenía energía para salir a nadar y siempre estaba encerrada a oscuras en su habitación".

En el cuento, Brenda relata el camino para poder identificar la causa de su enfermedad. "Cuando parecía que ya sabían que bicho la atacó, nada no era", relata en el cuento.

En el cuento agradece a papá pez, Humbert Blake, porque nunca la dejó sola y siempre le dio ánimos.

Este fin de semana trascendió que Brenda Cortez falleció. En la cuenta de Facebook del CADI Tierra y Libertad, publicaron un emotivo video de despedida con imágenes de la señora Brenda. "No asimilamos tu partida, nos quedamos con cada momento y recuerdo compartido", dice la publicación.