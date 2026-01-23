Brote de sarampión: ¿los adultos mayores deben vacunarse?

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- La propagación del sarampión en México ha encendido las alertas entre las autoridades sanitarias, ante el aumento sostenido de contagios y muertes asociadas a esta enfermedad viral.

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud, hasta el 19 de enero de 2026 se han confirmado 7 mil 168 casos de sarampión en México, además de 24 defunciones relacionadas con este padecimiento. Estas cifras forman parte del Informe Diario del Brote de Sarampión, elaborado por la Dirección General de Epidemiología.

Los primeros casos de sarampión se detectaron en 2025 en el estado de Chihuahua, donde se identificó que una parte importante de los pacientes no contaba con un esquema de vacunación completo o nunca había recibido la vacuna contra este virus.

Ante el incremento de contagios, la Secretaría de Salud advirtió que el sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen, incluso con una capacidad de transmisión superior a la del Covid-19. Por ello, el Gobierno de México anunció el reforzamiento de la vacunación en puntos estratégicos con alta afluencia y movilidad de personas, como aeropuertos, terminales de autobuses y otros espacios de tránsito constante.

De acuerdo con la UNAM, las personas que nacieron antes de 1957 no requieren vacunarse, ya que probablemente ya fueron inmunizadas o tuvieron sarampión de forma natural, lo que les otorgó protección contra el virus.

Sin embargo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron que algunos adultos, en especial aquellos que se encuentran en entornos de alto riesgo de transmisión o pertenecen a poblaciones específicas, deben recibir una segunda dosis de la vacuna, ya que pueden propagar el virus aun cuando no presenten síntomas de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias indicaron que los adultos de 20 a 39 años deben iniciar o completar su esquema de vacunación, particularmente quienes no recuerdan haber sido vacunados en la infancia o no cuentan con comprobantes oficiales.

También se recomienda la vacunación contra el sarampión en los siguientes grupos:

Niñas y niños de 12 y 18 meses

Población infantil rezagada de 2 a 9 años

Personal de salud

Personal educativo

Jornaleros agrícolas

Además, se determinó adelantar la aplicación de una dosis cero contra el sarampión a bebés de 6 a 11 meses, como una medida de protección temprana frente al virus y para reducir el riesgo de contagio comunitario.