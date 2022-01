Brozo y Loret van a INE, donde se alista una "borrachera de soberbia"

En el primer episodio del años de Brozo y Loret para Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola y el payaso llegaron a la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), espacio que, dijeron, rentan para tener recursos para la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y donde técnicos y rudos lucharán a dos de tres caídas por la democracia.

En el episodio 39, ambientado en el órgano electoral, el columnista de EL UNIVERSAL recordó al payaso que López Obrador quiso una reelección en la Corte y no pudo; quiso decretazo y está frenado; quiso tener mayoría en el Congreso, además de quedarse con las reservas del Banco de México y el INE.

"Tú echas un vistazo a todo lo que ha intentado hacer López Obrador para consolidarse como un presidente autoritario y te das cuenta que ha habido resistencias sociales", dijo el periodista.

Instalados en los lugares de los consejeros electorales, Brozo y Loret coincidieron en que por fin todos los mexicanos están de acuerdo con algo: "Todos los que están con López Obrador quieren que se vaya o que se quede López Obrador".

Por eso la revocación acaba pareciendo ratificación, señaló Brozo.

"Nadie quiere la consulta, excepto una persona que se quiere gastar cuatro mil millones de pesos en una fiesta de ego, en una borrachera de soberbia y ahí se la estamos pagando todos", señaló Loret de Mola.Ambos también señalaron que el presidente López Obrador tiene que terminar su sexenio y si no enmienda, "va a fracasar y pasará a los libros de historia como un fracasado".El payaso y el periodista mencionaron que el presidente de México no ha logrado vender el avión presidencial y ha hecho varias "consultas piteras"."Por eso no le quiere dar el dinero al INE para hacer una elección hecha y derecha (...) lo que quiere es organizar unas mesitas en donde están sus programas sociales, que vayan a votar sus beneficiarios, acarreados por Morena y que todo el mundo le diga ´sí señor presidente, es usted lo máximo, es usted lo mejor que ha pasado en la historia´", dijo el columnista de EL UNIVERSAL."Es el sexenio de pinche, pero parejo", respondió Brozo."Todo es como spot del Covid", dijo entre risas Loret tras el video difundido por presidencia contra la pandemia de coronavirus que causó críticas en redes sociales.El payaso y el periodista criticaron que para lograr la consulta de revocación de mandato, se presentaron ante el INE firmas incluso de muebles."¿Cuándo en la historia política de Andrés Manuel López Obrador ha aceptado una derrota? Pase lo que pase en la consulta, él va a decir que ganó y si no gana, va a decir que le hicieron fraude, ya sabemos en qué acaba esta historia si ya la vivimos un chorro de veces", externó Carlos Loret de Mola.No estamos para desperdiciar el dinero, en medio de una crisis económica, agregó Loret.También comentaron el desabasto de medicinas que hay en el país, además que el gobierno tiene demasiados prejuicios y el presidente López Obrador "detesta cualquier consejo".Coincidieron que a tres años del gobierno de López Obrador no hay nada que se pueda aplaudir y que el truco es tener un equipo con "vida propia" que sea mejor que el Presidente y le sepa decir que no."No llenar de floreros un equipo, no llenar de gente sometida que le dice que sí", expresó Loret al recordar que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard, dijo que no enviaría a nadie a la toma de protesta de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, mientras que el presidente López Obrador decidió de último momento que sí.El payaso Brozo refirió que el presidente de México quiere estar al frente de dictadores y abanderar las causas de Cuba, Venezuela y Nicaragua.Si el presidente no ha podido ir más lejos no es por ninguna "benevolencia democrática de él, no es por ningún sentido de pluralidad, es porque se lo ha impedido una sociedad que claro que valora su democracia", expuso Loret.Loret y Brozo mencionaron que López Obrador quiso meter "al bote" a Ricardo Anaya y a 30 científicos por "impulsos autoritarios" y no pudo.Coincidieron que en México no hay oposición y criticaron las diferencias entre el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por la designación del candidato para la gubernatura del estado."Se están peleando por ver quién sí se las da a Andrés", ironizó Brozo.También hicieron referencia a las "diferencias" entre el senador Ricardo Monreal y López Obrador."Cómo está el presidente golpeteando a Monreal, cómo dejó a Ebrard con el tema de Nicaragua, en cualquier otro país el funcionario renunciaba (...) al que era secretario de Hacienda antes cuántas veces no le enmendó la plana el Presidente", señaló Loret."O te pones sumiso desde el principio y te callas el hocico, como el 95% de todo la gente que trabaja alrededor de Andrés, o te vas", declaró Brozo."Nunca López Obrador va a escoger a Monreal o a Ebrard de candidatos, nunca jamás en la historia", dijo Loret."Ni a Claudia", respondió Brozo.Al señalar las conversaciones que el gobierno ha tenido con panistas, Brozo y Loret coincidieron que López Obrador no va a meter "al bote" al expresidente Felipe Calderón, pues tampoco metió a Enrique Peña Nieto."López Obrador ha cometido tantos delitos graves y los ha confesado en la mañanera, que si abre la poderosa puerta para el bote de los expresidentes, está garantizando que él va a ser uno de los que cruce ese umbral porque el próximo presidente o presidenta de México, si quiere, la tiene muy fácil", dijo Loret.Recordaron el operativo en el que fue detenido Ovidio Guzmán, pero por instrucciones de López Obrador fue liberado."¿No tiene este gobierno más escándalos de corrupción que el de Peña Nieto? ¿Cuántos muertos tiene este gobierno, comparados con los de Calderón?", cuestionó Loret.Como regalo para la oficina de Loret, el payaso le dio al periodista una piedra de la estatua de Atlacomulco de la figura del presidente de México que fue derrumbada.El payaso y el columnista de EL UNIVERSAL también le desearon pronta recuperación a López Obrador, quien el lunes pasado dio positivo a Covid-19 y se encuentra aislado.Apuntaron que el presidente de México ha minimizado el tema de la pandemia y ha sido víctima de sus propias políticas, además que no sigue ningunas instrucción sanitaria como el uso de cubrebocas.Confiaron en que López Obrador reflexione sobre la pandemia de coronavirus.En alusión al polémico video del gobierno contra el coronavirus, Brozo y Loret tuvieron la visita de la "amiga zanahoria"."Aquí seguiremos, al costo que sea", refirieron al terminar su primer capítulo del año.