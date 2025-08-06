Brutal agresión a mujer en elevador

En redes sociales circula un nuevo caso de violencia contra la mujer, ocurrido en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México. El periodista Carlos Jiménez difundió el video de una agresión ocurrida dentro de un elevador, donde una mujer fue golpeada, pateada y arrastrada por un hombre identificado como Jaime "N".

La víctima, identificada como Cristina —de nacionalidad española—, intentó defenderse pero fue derribada y atacada repetidamente. El video muestra que terminó con lesiones visibles en el rostro, particularmente en el pómulo y la boca.

Tras la agresión, Cristina fue hospitalizada y denunció que las amenazas en su contra no han cesado. Por ello, pidió el respaldo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para garantizar su seguridad.

Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial por parte de las autoridades capitalinas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El despacho Cohen & Ibarra Abogados, que representa legalmente a la víctima, confirmó mediante un comunicado que los hechos ocurrieron el pasado 23 de julio y que las denuncias correspondientes se presentaron ese mismo día.

La defensa agradeció las muestras de apoyo, pero solicitó que se respete la privacidad de la víctima para evitar su revictimización. También reconocieron la atención médica brindada por la Cruz Roja Mexicana, que fue clave para estabilizarla física y emocionalmente.

Según el mismo comunicado, será la Fiscalía capitalina la encargada de dar seguimiento al caso. Cristina permanece enfocada en su recuperación.

Te puede interesar:

Espionaje y vacaciones en Japón: Andy López Beltrán responde