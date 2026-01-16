logo pulso
Busca EEUU permiso para operar vs. el narco

Está presionando para desmantelar laboratorios de fentanilo, afirma el NY Times

Por El Universal

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Busca EEUU permiso para operar vs. el narco

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos busca, con autorización del gobierno de México, operar en suelo mexicano en el combate al fentanilo.

Así lo confirmó una fuente del Departamento de Justicia, luego de que el diario estadounidense The New York Times señalara que la administración de Donald Trump está presionando para que fuerzas estadounidenses realicen operaciones conjuntas a fin de desmantelar laboratorios de fentanilo en México.

La fuente del Departamento de Justicia indicó a este diario que el escenario del que habla el Times "aún no sucede. Va a suceder".

Según dijo, "no se trata de una presión, es una preparación conjunta". La idea, añadió, es que una división especial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ingrese, "con autorización del gobierno de México, para acompañarlos a hacer tareas de inteligencia y de ahí tomar otras decisiones operativas".

Específicamente, de acuerdo con el Times, Estados Unidos quiere que tropas de las fuerzas de Operaciones Especiales o agentes de la CIA acompañen a soldados mexicanos en redadas contra presuntos laboratorios de fentanilo.

Funcionarios que hablaron en condición de anonimato explicaron al medio estadounidense que, bajo la nueva propuesta de Washington, las fuerzas estadounidenses participarían en las redadas con las fuerzas mexicanas al frente, dirigiendo la misión y tomando las decisiones clave. Pero las fuerzas estadounidenses estarían presentes como apoyo, proporcionando inteligencia y asesoramiento a las tropas mexicanas en primera línea.

La fuente del Departamento de Justicia de los EU confirmó esta información. 

Serían las Fuerzas Armadas de México las que estarían "al frente de la operación y los agentes estadounidenses los acompañarían", pero "no como testigos", sino como "parte activa".

El New York Times destacó que, de acuerdo con funcionarios estadounidenses, ya hay asesores de la Unión Americana en puestos militares de mando en México, compartiendo información de inteligencia para ayudar a las fuerzas nacionales en sus operaciones antidrogas.

