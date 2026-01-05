Busca el AIFA asesoría para atraer pasajeros

Ciudad de México.- A casi cuatro años de su apertura, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) admite que necesita una nueva estrategia para atraer con éxito a pasajeros, aerolíneas y vuelos de carga, por ello lanzó un proceso de búsqueda de una consultora especializada que asesore a la terminal aérea en qué rutas abrir, con qué empresas y bajo qué condiciones para que los vuelos logren consolidarse.

Así lo revela la licitación LA-07-HZI-007HZI999-N-119-2025, en la que el nuevo aeropuerto plantea la contratación de una consultora para desarrollar una estrategia de mercado a partir de la revisión del desempeño de las rutas operadas desde su apertura, el número de pasajeros transportados y la respuesta de las aerolíneas que han trabajado en la terminal, con el objetivo de fortalecer estos indicadores.

Con base en ese análisis, el documento cuya copia posee El Universal, establece que el AIFA identificará qué destinos han generado demanda y cuáles no, así como los factores que han limitado el crecimiento de su conectividad aérea y, a partir de ello, se prevé el diseño de nuevos planes para ampliar la oferta de vuelos, definir esquemas de incentivos para consolidar la llegada de más aerolíneas y atraer mayor volumen de pasajeros y carga.

El proyecto, del que hasta ahora no hay contratista ganador, también contempla comparar el desempeño del AIFA con el de otros aeropuertos cercanos, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, e identificar mercados nacionales e internacionales con potencial que actualmente no cuentan con conexión directa desde la terminal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Todo ello forma parte de una hoja de ruta que, de acuerdo con el citado documento, busca atender las limitaciones detectadas en la operación del aeropuerto y fortalecer su funcionamiento en el mediano plazo.

Sedena también quiere ganar turistas

Al igual que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya buscó atraer pasajeros mediante servicios externos de promoción y publicidad.

El 11 de noviembre EL UNIVERSAL publicó que, ante el bajo nivel de usuarios y huéspedes, el Grupo Aeroportuario y Ferroviario Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, destinó 74 millones de pesos a una campaña publicitaria para posicionar los servicios del Tren Maya, sus hoteles y el AIFA bajo la marca Mundo Maya.

Del total, 53 millones de pesos se asignaron a publicidad en radio, televisión y redes sociales, y otros 21 millones de pesos se destinaron al diseño y producción de la campaña durante el último bimestre de 2025.