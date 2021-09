Busca Morena que no haya restricción al presidente por veda en consulta de revocación

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a sus bancadas en el Congreso trabajar para que la ley sobre revocación de mandato no límite al Ejecutivo Federal en cuanto a la comunicación.

Pidió que no exista veda informativa para el Poder Ejecutivo y que el Presidente de la República -entre otros- pueda hablar libremente.

"Que pueda el Presidente decir por qué quiere terminar su mandato y también que a los partidos políticos nos dejen participar, tenemos derecho a defender a nuestro proyecto, y nuestros adversarios a decir por qué, según ellos, no debería continuar el Presidente en turno", indicó Delgado Carrillo en un mensaje que difundió este jueves.

El Senado de la República se alista para discutir la Ley Secundaria en materia de Revocación de Mandato.

Ante la falta de esta ley, el INE elaboró unos lineamientos con los cuales reglamentar la organización y conducción de la revocación de mandato.

El INE señaló que en caso de que el Congreso saqué la ley reglamentaria que se requiere, los lineamientos se adecuarán a ésta.