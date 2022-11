Buscan a chofer que provocó carambola y dejó 2 muertos

A-AA+

Se encuentra prófugo el chofer del camión que provocó el accidente que se registró este jueves en la autopista México-Querétaro, a la altura de San Juan del Río, y que dejó dos muertos y 21 heridos, de los cuales ocho fueron hospitalizados, aunque ya se dieron de alta a cuatro personas.

Tras el accidente, el IMSS detalló que recibió en el Hospital General de Zona No. 3, en San Juan del Río, a ocho personas que resultaron lesionadas; cuatro pacientes fueron dados de alta, dos hombres y dos mujeres que no tuvieron lesiones de consideración.

Al momento se mantienen cuatro personas en hospitalización: un menor y un adulto en el HGZ No. 3, así como otro menor y una paciente adulta en el Hospital General Regional No. 2 "El Marqués".

Del chofer que manejaba el tráiler que provocó el accidente, cuerpos de emergencia consultados, confirmaron que se dio a la fuga y Guardia Nacional le dará seguimiento al caso por ser un asunto de jurisdicción debido a que el percance se dio en una carretera federal.