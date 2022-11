Buscan a puma en zona boscosa de Tlaxcala

A-AA+

TLAXCALA, Tlax., noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- En la zona boscosa del municipio de Totolac, Tlaxcala, conocida como La Peña, vecinos reportaron el avistamiento de un supuesto felino; tras la alerta, el Gobierno municipal y autoridades de la Profepa desplegaron un operativo de búsqueda y monitoreo, para confirmar o descartar si realmente el animal deambula por allí.

"No se confirma nada, sin embargo, tampoco se descarta ya que la parte de lo que es La Peña, pues es una zona despoblada con vegetación abundante; no se descarta la posibilidad de que esté o no esté, o sea, se mantiene monitoreada la zona por si se llega a localizar", indicó el director de Seguridad Pública y Protección Civil del Ayuntamiento de Totolac, Alfredo Popocatl Honorato.

En entrevista, comentó que, desde la tarde de ayer, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del Zoológico del Altiplano recorrieron el bosque de La Peña para identificar al felino, del cual no tienen certeza que exista y si es así, a qué especie pertenece.

Señaló que los lugareños que visitan el bosque por caminata, senderismo o ciclismo de montaña, enviaron una fotografía a la dirección a su cargo, en la que se aprecia la silueta de un animal que parece ser un felino de las dimensiones de un puma.

Remarcó que para evitar riesgos para los paseantes, desplegaron un operativo de búsqueda y monitoreo, que inició desde ayer, pero hasta este día no han ubicado a ningún animal de la especie.

"Se implementó un operativo para la búsqueda y localización del felino, algo que no tuvimos éxito, ya que no se localizó absolutamente nada; sin embargo, las diferentes corporaciones mantienen monitoreada la zona por si se llega a encontrar algún felino, algún animal de esa especie", expresó.

Arguyó que aunque no está confirmada la existencia del puma, las autoridades tuvieron que desplegar el operativo debido a que, en mayo pasado, capturaron a un puma en la zona colindante entre el municipio de Totolac y Panotla, el cual quedó a resguardo del Zoológico del Altiplano; es decir, ya hay un antecedente por la presencia de este tipo de animales en la región.

"No se descarta si es o no es, como a nosotros nos hicieron llegar las gráficas, tenemos el deber de informar a las autoridades correspondientes para el operativo que se hizo para la localización o búsqueda del ejemplar, pero no se ha localizado absolutamente nada", asentó.

Popocatl Honorato expuso que el Ayuntamiento emitió un comunicado para que la población que habita las viviendas aledañas o quienes visitan el bosque, estén alertas por cualquier riesgo en caso de que sí deambule por allí el supuesto felino.