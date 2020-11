Buscan crear suero contra el Covid-19

Un grupo de científicos del Centro de Investigaciones Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) desarrolla un ensayo de un suero que utiliza los anticuerpos presentes en pacientes infectados por Covid-19, para buscar anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 y evaluar el potencial antiviral de algunos medicamentos.

El objetivo del proyecto, que se realizará con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), es obtener más información acerca de la respuesta inmune ante este virus e identificar compuestos que a futuro puedan ayudar en el tratamiento contra el Covid-19.

Los ensayos para cuantificar los niveles de anticuerpos neutralizantes generalmente se realizan in vitro y emplean al virus causante de la enfermedad. Sin embargo, el coronavirus es altamente infeccioso y resulta peligroso manipularlo en pruebas.

Una alternativa es modificar un virus, en específico un lentivirus, para que no se pueda reproducir, esto quiere decir que no tenga capacidad de infectar, pero genere la proteína espiga del SARS- CoV-2, a través de la cual logra unirse y entrar a las células humanas, y generar respuesta de inmunidad.

Estos virus modificados se llaman seudovirus y son un sistema seguro que se han utilizado en el estudio de otros cepas peligrosas como el ébola: "Vamos a construir seudovirus que producirán la proteína espiga en su superficie y con ello tendrán la misma capacidad del SARS-CoV-2 para entrar a las células, pero no van a poder reproducirse ni infectar", explicó José Segovia, del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias.

El ensayo consistirá en hacer una mezcla con los sueros de pacientes y los seudovirus que después se añadirán a cultivos de células humanas.