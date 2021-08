Buscan implementar figura de consejero migrante en el INE

Promover la existencia de consejeros electorales migrantes, la creación de programas masivos de alfabetización, establecer la figura de diputado migrante en los congresos locales, así como generar mecanismos simplificados para votar desde Estados Unidos, es parte de la agenda con la que legisladores de ese sector llegarán a la 65 Legislatura.

"El ser migrante no se aprende en una universidad, en un taller o en una conferencia, para ser migrante tienes que vivirlo, tienes que caminar día a día con nosotros, vivir nuestras tristezas y sufrir nuestros descalabros", declaro a EL UNIVERSAL la diputada electa Elvia Yolanda Martínez, quien emigró a Estados Unidos hace 25 años, y forjó la carrera de sus tres hijos vendiendo burritos en un semáforo de Chicago.

En representación de Movimiento Ciudadano (MC), la michoacana Alma Griselda Valencia (Morena) y el jalisciense Maximiano Barbosa (Morena) se declaran listos para defender a los mexicanos en el exterior, principalmente a los más de 40 millones que viven en Estados Unidos

Entre las propuestas destacan el derecho al voto a través de mecanismos simplificados, "pues actualmente es muy engorroso hacerlo"; la creación de la figura del consejero electoral migrante dentro del INE, así como la figura del diputado migrante en todos los congresos locales.

El documento que la diputada Martínez Cosío ha comenzado a circular entre el resto de los diputados migrantes también contempla que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2022 y los subsecuentes, se destine una partida específica para cubrir el Fondo de Apoyo a Extrabajadores Migrantes Mexicanos, "con programas y proyectos encaminados a incentivar el ahorro, la inversión, así como el comercio y la creación de empresas".

Otra iniciativa que será impulsada es la creación de un padrón de empresas cuyos dueños sean mexicanos residentes en el exterior, "a efecto de impulsar su participación en licitaciones en los tres órdenes de gobierno".

También se buscará crear el fondo solidario migrante, el cual se planteará sea conformado con la contribución de un dólar por remesa por parte de las instituciones remesadoras; el fondo de apoyo a migrantes en retorno, destinado a apoyar a los connacionales que sean deportados, y el fondo para la repatriación digna, para ayudar a aquellos paisanos que decidan regresar a México de forma voluntaria.

Otros dictámenes que se pondrán sobre la mesa es la creación de un sistema de clínicas móviles para brindar atención a los mexicanos en el exterior que no cuenten con ningún tipo de cobertura de salud en Estados Unidos, así como la integración de programas masivos de alfabetización, y la apertura de instituciones de educación.

Para proteger los intereses de los mexicanos, se buscará fundar la red de defensoría legal binacional, para garantizar una pronta y expedita defensa legal de los mexicanos en el exterior, así como el establecimiento de un fondo de fianzas, "a efecto de que el migrante detenido, por simple hecho de ser migrante, pueda recibir en préstamo, por única vez, hasta de 300 dólares, con el fin de obtener la libertad y evitar una posible deportación".

Se propondrá la creación de una campaña binacional para el cierre de los centros de detención, "que contempla la creación de un plan de regularización de migrantes mexicanos" y establecer en la Constitución que México sea un país de libre tránsito para todos los migrantes.

Finalmente, se buscará sustituir al Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el Programa Paisano, por el Instituto Nacional sobre Políticas Públicas de Atención a Mexicanos en el Exterior, "como un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios", señala.

"Todos los diputados migrantes que llegamos no debemos ver colores ni sabores, sino el beneficio de nuestros connacionales, porque ellos están poniendo todas sus esperanzas en nosotros", concluyó la diputada Martínez.



* INICIATIVAS

Algunas propuestas que se prevé plantearán los legisladores migrantes:

Que todos los connacionales en el extranjero tengan derecho al voto a través de mecanismos simplificados.

Creación de la figura del consejero electoral migrante dentro del Instituto Nacional Electoral (INE).

Creación de la figura del diputado migrante en todos los congresos locales.

Crear una partida presupuestal específica para cubrir lo referente al Fondo de Apoyo a Extrabajadores Migrantes Mexicanos.