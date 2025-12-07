logo pulso
Buscan que la ludopatía sea atendida como problema de salud pública

Iniciativa del PT busca reconocer el juego patológico como problema de salubridad general.

Por Pulso Online

Diciembre 07, 2025 12:07 p.m.
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) presentó una iniciativa para que la ludopatía sea reconocida como un tema de salubridad general, lo que obligaría al Sistema Nacional de Salud a brindar prevención, diagnóstico y tratamiento especializado a personas con adicción al juego.

La propuesta, enviada a la Comisión de Salud, plantea reformar los artículos 3 y 73 de la Ley General de Salud para que el Estado mexicano asuma la ludopatía como un trastorno adictivo crónico, con impacto creciente en la salud mental y la cohesión social.

Rojo Pimentel señaló que su reconocimiento formal permitiría garantizar acceso a tratamientos integrales, capacitar a personal médico y psicológico y establecer programas permanentes de rehabilitación y acompañamiento, con base en criterios de la Organización Mundial de la Salud.

La diputada advirtió que la expansión del acceso digital, la normalización de las apuestas y la falta de un marco jurídico específico han dejado a miles de personas expuestas a una adicción silenciosa, cuyos efectos se traducen en deterioro emocional, económico y familiar.

El IMSS ha emitido alertas sobre el juego patológico por su dificultad para controlar impulsos y su impacto en la vida cotidiana, mientras que la Conadic ha incorporado este trastorno en sus líneas de atención; sin embargo, su alcance actual es insuficiente ante la magnitud del problema, señaló.

Rojo Pimentel afirmó que legislar es ya impostergable, y que la integración de la ludopatía a los servicios de salud mental no implica un gasto adicional significativo, pues aprovecharía infraestructura, personal y programas ya existentes para adicciones y trastornos mentales.

