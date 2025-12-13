Buscan reactivar cultivo del frijol

Zacatecas, Zac.- A 30 años de que los productores de frijol quedaron en la indefensión y en manos de los coyotes tras la desaparición de la Conasupo y Pronase —organismos que regulaban la comercialización y la producción de semillas—, hoy, en Zacatecas inició la prueba de fuego para las autoridades federales con la implementación del Plan Nacional de Autosuficiencia del Frijol que nuevamente busca producir semilla certificada, aunque, el verdadero reto estará en que funcione el esquema de acopio y comercialización de la leguminosa.

Algunos pequeños productores fueron consultados por El Universal, a quienes en estas tres últimas décadas les ha tocado trabajar las tierras de sus padres o abuelos; dicen que muchos han tenido que emigrar a Estados Unidos para sembrar y desde siempre han estado en manos de "los acaparadores" que les pagan sus cosechas "a precios irrisorios".

A nivel nacional, Zacatecas es el principal productor de frijol, ya que aporta aproximadamente 35% de la producción, después le siguen Sinaloa (12%) y Durango (10%), sin embargo, una de las problemáticas en este cultivo es que el volumen anual ha caído en los últimos años, debido a las recurrentes sequías por el cambio climático, ya que 90% son siembras de temporal.

Los ejidatarios Joaquín Cabrera Perea y Genoveva Juárez, refieren que en ese pueblo la mayoría posee ocho hectáreas, pero cada año las sequías les siniestran sus cosechas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Confirman que ante esa situación, los campesinos no tienen otra opción que vender sus cosechas a los acaparadores: "Se las vendemos sin chistar, porque no tenemos ni vehículos, ni nada para limpiar o embolsar nuestros frijoles, así que agarramos lo poco que nos dan".