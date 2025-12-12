Explosión de pipa provoca cierre total de la autopista México–Tuxpan

La explosión de una pipa cargada con combustible mantiene el cierre de la autopista México–Tuxpan, a la altura de la caseta de San Alejo, en el municipio de Tulancingo, Hidalgo.

Se dio a conocer que el incidente ocurrió en el kilómetro 107, en el tramo Tejocotal–San Alejo, lo que ocasionó el cierre total de la carretera, así como una fuerte movilización de cuerpos de rescate y seguridad.

El incendio derivado del percance obligó al cierre de la vía y a la desviación del tránsito vehicular hacia la carretera libre.

Además, se pidió extremar precauciones debido a que sobre la carretera se encuentran varias unidades de carga, al parecer una de ellas con gas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí