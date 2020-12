Buscan restringir acceso de menores a redes sociales

El senador Miguel Ángel Lucero (PT) Olivas propuso una iniciativa de reforma para que la edad mínima para utilizar las redes sociales sean 15 años de edad.

El objetivo es limitar el acceso a Facebook, Instagram y Twitter para los niños a fin de evitar que se conviertan en víctimas de delitos como trata de personas y pornografía infantil.

La propuesta es reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para que la edad mínima para el consentimiento del tratamiento de datos personales sea 15 años.

En caso de ser menores de esa edad se requerirá de un consentimiento de la madre, padre o tutor del menor.

"Existen diversos problemas por el uso de redes sociales, como el ciberacoso, adicción, contacto con personas peligrosas o no deseables, daño emocional y/o daño sicológico; sin embargo, actualmente no existe un precepto específico que contemple la problemática sobre la edad mínima que muchas plataformas establecen", señaló.

El proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la mencionada ley se turnó a las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.

Varios países comenzaron a delinear los límites de lo no permitido y lo permitido, pues existe un universo de plataformas que tratan los datos personales como requisito para poder comunicarse con otros usuarios.

Por ejemplo, en Google, en caso de que los niños no cumplan con el requisito de edad los padres pueden ayudarlos a crear una cuenta.

Lucero Olivas insistió en que la edad mínima para el tratamiento de datos en redes sociales que se propone es de 15 años, "puesto que se respalda en el respeto a la autonomía progresiva del menor", aseveró.