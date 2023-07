Búsqueda de Agustín casi llega a su fin; planean terminar trabajos

A-AA+

NAUCALPAN, Méx., julio 14 (EL UNIVERSAL).- A once días de la desaparición de Agustín, tras el deslave de 7 mil toneladas de metros cúbicos de basura en el relleno sanitario metropolitano de Tepatlaxco operado por la empresa Pro Faj y tras cumplirse el tiempo que marcan los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda, autoridades de Protección Civil planean terminar con los trabajos de rastreo y rescate.

El coordinador de Protección Civil del Estado de México, Samuel Gutiérrez Macías, quien continúa al frente de las brigadas de búsqueda y rescate de Agustín señaló que los protocolos internacionales y nacionales en materia de rescate de cuerpos, que señalan de 72 horas a un máximo de 96 horas ya se cumplieron.

No obstante "seguimos aquí, no nos hemos movido", pese a los riesgos de la búsqueda en una zona insegura e inestable, donde la lluvia y las tormentas, han incrementado el riesgo de un nuevo deslizamiento que puede ser mayor o menor al registrado el 4 de julio, señaló Samuel Gutiérrez en entrevista con EL UNIVERSAL.

"Estamos arriesgando a los equipos de emergencia", por lo que en unos días tendríamos, una vez que el próximo martes de cumplan 15 días del siniestro, se analizará la suspensión de la búsqueda del trabajador que habría quedado bajo toneladas de basura, por lo inestable del terreno, pues se ha hecho una obra de remediación, apuntó el coordinador de Protección Civil.

"Tenemos que platicar con la familia", sobre la suspensión de la búsqueda, para no poner en riesgo las brigadas de búsqueda, puntualizó Samuel Gutiérrez.

Este viernes 14 de julio, las células de búsqueda se redujeron de 150 a 70 rescatistas de PC estatal y municipal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y policía estatal apoyados por seis binomios caninos, pero ya sólo con 6 de 10 máquinas que de forma inicial trabajaron en la localización de Agustín, el trabajador del relleno sanitario que habría quedado bajo toneladas de basura.

En tanto la esposa y la familia de Agustín se han mantenido y han participado en la búsqueda de su ser querido, al que desean ubicar para poder despedirlo, por lo que reiteraron su petición que la búsqueda no se suspenda.

Cabe recordar que el deslave de la montaña de basura dejó atrapados a unos 10 trabajadores, la mayoría lograron salir por sí mismos, tres fueron rescatados con vida, otro maquinista más fue localizado muerto tres días después del deslave y aún falta la ubicación de Agustín.