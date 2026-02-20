Buzos rescatan cuerpo de adolescente desaparecido en Sinaloa
Voluntarios y cuerpos de rescate solicitaron apoyo de buzos profesionales para encontrar al adolescente desaparecido.
A
CULIACÁN, Sin., febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Un equipo de buzos lograron rescatar el cuerpo del adolescente,Manuel "N" , de 16 años
de edad que desapareció desde hace cuatro días al ingresar con unos amigos a bañarse a las aguas del río, en la comunidad de Maripa en Sinaloa, municipio.
Los cuerpos de rescate y voluntarios que se sumaron a la búsqueda del jovencito no lograron localizarlo, por lo que solicitaron el auxilio de un equipo de buzos para rastrear el fondo del río que lleva el nombre del mismo municipio.
El cuerpo de Manuel "N" fue encontrado atapado entre el mangle y las raíces de los árboles a varios kilómetros del lugar donde desapareció mientras se divertía con unos amigos.
Dadas las dificultades que encontraron los elementos de los cuerpos de auxilio y varios voluntarios que desde el martes se sumaron en su búsqueda con la esperanza de encontrarlo con vida, fue necesario recurrir a buzos profesionales, los cuales luego de varias horas, lograron localizar su cuerpo atrapado entre los mangles y raíces de árboles.
La Fiscalía General del Estado fue notificada del hallazgo de la víctima a fin de que le practique la necropsia de ley y deslinde responsabilidades por su muerte en las aguas del río Sinaloa, cerca de la comunidad de Maripa.
