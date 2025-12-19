C5 de la Ciudad de México se alista para proteger el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Faltan 173 días para que millones de personas en el mundo dirijan su mirada hacia la Ciudad de México, donde se dará el silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026.

Y serán más de 120 mil "ojos cibernéticos" los que se encargarán de brindar seguridad a los que se den cita en la capital del país, que albergará cinco encuentros mundialistas, destacando el partido inaugural que tendrá como protagonistas a la Selección Mexicana y la de Sudáfrica, el 11 de junio a las 13:00 horas.

El gobierno capitalino busca que para esa fecha más de 120 mil cámaras de videovigilancia sean operadas desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano (C5) para observar a una de las sedes que más vibrará con la justa mundialista.

Con estos dispositivos la capital del país igualaría o tendría más "ojos" vigilantes que Londres, asegura José Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5 de la Ciudad de México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Terminando el año ya vamos a tener 114 mil, [para] las otras cámaras queremos presentar un proyecto para que se fortalezca sobre todo el Metro, donde ya se inició un fortalecimiento, pero uno adicional que podría incorporar entre cinco mil y ocho mil cámaras, pero ese es un proyecto que tenemos para los primeros meses del próximo año", dijo.

Agregó que "llegando al Mundial, si se aprueba, vamos a tener tantas cámaras o más que las de Londres que tiene alrededor de 127 mil cámaras propiamente del gobierno de la ciudad".

Para el evento mundial, el sembrado de cámaras se ha fortalecido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en las principales avenidas de la terminal aérea, las rutas hacia los destinos hoteleros, turísticos y deportivos. Además, tienen en la mira robustecer las avenidas involucradas con la llegada de turistas nacionales y extranjeros cuando menos en 25%, estimó el funcionario.

El C5 está por concluir la etapa de sembrado más intenso y amplio en la historia de la videovigilancia del país, lo que significa un aumento de 36%, el mayor en número y proporción. En este momento está cerca de 95% de la meta trazada para este año, afirmó el coordinador del C5.

Cuenta con cámaras de seis generaciones con diferentes capacidades, la más longevas con 14 años y se acercan a su fin de ciclo; de ello depende la memoria de cada una, que puede ser de siete, 14 o hasta 30 días.

El cerebro de videovigilancia de la capital es la clave para la interacción entre 29 instancias de gobierno como Guardia Nacional, Marina, Defensa, Fiscalía General de Justicia, Protección Civil, Cruz Roja, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, entre otras, y gestiona seis líneas de emergencia: 911, 089, la línea contra fraude y extorsión 5550363301, SOS mujeres *765, *0311 y la línea del agua *426 H2O.

En un día recibe tres mil 956 llamadas en promedio, una disminución de 18% en comparación con el inicio de la actual administración, lo que asegura el funcionario es revelador de la mejora que vive la sociedad capitalina. Los reportes más frecuentes son: agresiones, con 15%, seguido de las urgencias, tentativas delictivas y violencia en el hogar.

"Es un buen indicador porque nos dice que, en términos del conocimiento de la cifra negra, dado que muchas de las llamadas no se convierten en carpetas, podemos decir que la incidencia delictiva ha disminuido en la medida que han disminuido todas las llamadas en general de urgencias y emergencias; también el subgrupo dentro de ellas, que tiene que ver con tentativas delictivas", explicó.

Desde ahí también se difunde la alerta sísmica en el momento que lo autoriza el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, cuando hay un movimiento telúrico a menos de 200 km de distancia con potencia de cinco grados Richter o mayor.

Se encuentra estructurado por siete Centros de Comando y Control (C2); cada uno en un punto cardinal, sumados a dos en el Centro Histórico y uno en la Central de Abasto. Opera los botones de auxilio y pánico que al inicio de esta gestión tenía un uso "travieso" de 75%, entre los miércoles en la noche y madrugada del sábado, que se ha reducido alrededor de 55%.

"Este sistema es único en el continente. Sólo por el tema de robustez y la cantidad de cámaras es el número uno del continente. Si a eso se agrega la coordinación interinstitucional y también el trabajo coordinado con todas las dependencias es doblemente peculiar su trabajo, por eso decimos que es el corazón de la seguridad de la capital nacional", detalló el funcionario capitalino.

Para el Mundial de Futbol se tiene contemplado el uso de las dos unidades de C2 móvil con las que cuenta el Gobierno, las cuales utiliza en manifestaciones o eventos masivos con el fin de agregar potencia al C5 y C2 de la zona o región, "que sea una mirada directa que contribuya a inhibir la depredación patrimonial que a veces se asoma cuando hay concentraciones", concluyó el coordinador general del C5, Guerrero Chiprés.