C5, los "ojos" del Mundial

Ciudad de México.- Faltan 173 días para que millones de personas en el mundo dirijan su mirada hacia la Ciudad de México, donde se dará el silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026.

Y serán más de 120 mil "ojos cibernéticos" los que se encargarán de brindar seguridad a los que se den cita en la capital del país, que albergará cinco encuentros mundialistas, destacando el partido inaugural que tendrá como protagonistas a la Selección Mexicana y la de Sudáfrica, el 11 de junio a las 13:00 horas.

El gobierno capitalino busca que para esa fecha más de 120 mil cámaras de videovigilancia sean operadas desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano (C5) para observar a una de las sedes que más vibrará con la justa mundialista.

Con estos dispositivos la capital del país igualaría o tendría más "ojos" vigilantes que Londres, asegura José Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5 de la Ciudad de México.

"Terminando el año ya vamos a tener 114 mil, [para] las otras cámaras queremos presentar un proyecto para que se fortalezca sobre todo el Metro, donde ya se inició un fortalecimiento, pero uno adicional que podría incorporar entre cinco mil y ocho mil cámaras, pero ese es un proyecto que tenemos para los primeros meses del próximo año", dijo.

Agregó que "llegando al Mundial, si se aprueba, vamos a tener tantas cámaras o más que las de Londres que tiene alrededor de 127 mil cámaras propiamente del gobierno de la ciudad".

Para el evento mundial, el sembrado de cámaras se ha fortalecido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en las principales avenidas de la terminal aérea, las rutas hacia los destinos hoteleros, turísticos y deportivos. Además, tienen en la mira robustecer las avenidas involucradas con la llegada de turistas nacionales y extranjeros cuando menos en 25%, estimó.

El C5 está por concluir la etapa de sembrado más intenso y amplio en la historia de la videovigilancia del país, lo que significa un aumento de 36%, el mayor en número y proporción. En este momento está cerca de 95% de la meta trazada para este año, afirmó el coordinador del C5.

Cuenta con cámaras de seis generaciones con diferentes capacidades, la más longevas con 14 años y se acercan a su fin de ciclo; de ello depende la memoria de cada una, que puede ser de siete, 14 o hasta 30 días.