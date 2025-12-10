logo pulso
Nacional

C5 supervisa peregrinaciones en Basílica de Guadalupe

El C5 implementa medidas de seguridad con cámaras y altavoces en la Basílica de Guadalupe para garantizar un entorno seguro.

Por El Universal

Diciembre 10, 2025 01:41 p.m.
A
C5 supervisa peregrinaciones en Basílica de Guadalupe

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- Para reforzar la seguridad en la Basílica de Guadalupe con motivo de la llegada de peregrinos, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) desplegó la unidad del C2 Móvil y vigilará con más de 200 cámaras y 114 altavoces de alerta.

La unidad portátil también cuenta con cámaras desplegables que permiten el monitoreo en zonas de difícil acceso y puede enviar imágenes en tiempo real, informó el C5.

El C2 Móvil inició operaciones desde las 8 horas de este miércoles y está vinculado con la línea de emergencia 911 para ofrecer una respuesta inmediata por cualquier reporte, se aseguró.

El C5 afirmó que con este operativo se supervisará permanentemente y se emitirán mensajes preventivos en tiempo real para el seguimiento de las peregrinaciones, concentraciones y de las vialidades principales.

El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés dijo que se dará seguimiento a las rutas de acceso, a los corredores de las peregrinaciones, a las vialidades y la estación del Metro Basílica.

Este año se estima la llegada de 13.5 millones de personas a la Basílica de Guadalupe, detalló el C5.

