CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Cada 3 horas asesinan a una mujer en México: Red Nacional de Refugios

Red Nacional de Refugios reclama al Estado recursos y autonomía para proteger a mujeres víctimas.

Por El Universal

Marzo 11, 2026 07:58 p.m.
Cada 3 horas asesinan a una mujer en México: Red Nacional de Refugios

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- En los últimos dos años, cada tres horas una mujer es asesinada y diariamente 752 mujeres enfrentan violencia familiar, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Red Nacional de Refugios alerta sobre feminicidios y violencia

"Estas cifras reflejan la magnitud de una crisis que las instituciones aún no han logrado detener", dijo en un comunicado la Red Nacional de Refugios (RNR), que dirige Wendy Figueroa.

Precisó que desde hace más de 25 años, los refugios de la RNR han sostenido una red de apoyo para mujeres que han tenido que huir de sus hogares para proteger su vida frente a la violencia.

Tan solo en los últimos 24 meses, 29 mil 604 mujeres han sido acompañadas por la Red Nacional de Refugios, a través de más de 70 espacios de protección y atención integral en el país.

Limitantes presupuestales y exclusión de organizaciones feministas

Expresó que mientras los espacios internacionales reconocen la importancia de financiar a las organizaciones de mujeres, en México las organizaciones que sostienen servicios de atención continúan enfrentando incertidumbre presupuestal, recursos limitados y falta de reconocimiento.

Señaló que la Red es una organización feminista, conformada por organizaciones de la sociedad civil que operan alrededor del 60% de los refugios no gubernamentales en México, y exigió al Estado mexicano garantizar presupuesto suficiente, progresivo y oportuno para los refugios; autonomía institucional y reglas claras de operación del Programa de Refugios.

Además, pidió una participación efectiva de las organizaciones feministas en la toma de decisiones públicas, reglas de operación y seguimiento del Programa de Refugios y demás espacios de protección para mujeres víctimas de violencia y, en su caso, sus hijas e hijos.

"Resulta preocupante que las organizaciones feministas especializadas, que durante décadas hemos sostenido la protección y atención integral de mujeres en situación de violencia, sean excluidas de los procesos de toma de decisiones públicas, lo cual vulnera el principio de participación plena y efectiva que la propia Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer reconoce como central para el empoderamiento de las mujeres", dijo.

