Cae el "Comandante Callejas", objetivo prioritario de La Familia Michoacana

Fuerzas federales y del Estado de México detuvieron en Tlaxcala a José Armando "N", alias "Comandante Callejas", un objetivo prioritario de las autoridades mexiquenses identificado como presunto líder de una célula delictiva de "La Familia Michoacana" dedicada a la extorsión en varios municipios de la entidad.

Derivado de una denuncia ciudadana, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina, FGR, Ejército, Guardia Nacional, junto con Fiscalía y Policía Estatal, ambas del Estado de México, ubicaron al "Comandante Callejas" en el municipio de San Juan Totolac, Tlaxcala, donde se le cumplimentó orden de aprehensión por el delito de extorsión, informó este sábado el Gabinete de Seguridad de México.

A través de un comunicado, precisó que en seguimiento a una denuncia ciudadana donde reportaban que un hombre exigía dinero de manera mensual al propietario de un restaurante a cambio de no atentar contra su integridad física o dañar su negocio, se realizaron trabajos de inteligencia para ubicar al presunto generador de violencia.

En seguimiento a la información, los efectivos desplegaron un operativo en San Juan Totolac, donde se detuvo a José Armando "N", quien inició su carrera delictiva hace más de 20 años, en los tianguis de la zona oriente del Estado de México, en donde se encargaba del cobro de piso.

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Según autoridades, este hombre ha sido colaborador de Josué Ramírez Carrera, alias "Tuerto" y/o "Colibrí", operador financiero de los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga, máximos líderes de "La Familia Michoacana", con principal operación en los estados de Guerrero, Estado de México y Michoacán.

José Armando "N" era un objetivo prioritario para las autoridades del Estado de México al ser considerado generador de violencia y líder de una célula delictiva de un grupo criminal originario de Michoacán, dedicada a la extorsión, delitos contra la salud, robo a transporte y robo de hidrocarburo.

Y con operación en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan, Acambay, Lerma, San Mateo y Metepec, en el Estado de México. Tras ser detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal, reportó el Gabinete de Seguridad.