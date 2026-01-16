Cae "El Cubano"; pieza clave del Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron una orden de aprehensión con fines de extradición en Mazatlán, Sinaloa contra Daniel Alfredo Blanco Joo, alias "El Cubano" por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo a las investigaciones "El Cubano" mantenía presencia operativa en Sinaloa y Chihuahua, es identificado como coordinador de tráfico de drogas transnacional y encabezaba una célula delictiva dedicada a la producción y transporte de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, así como operaciones de lavado de dinero.

Además, es considerado un objetivo de nivel relevante dentro de las estructuras criminales vinculadas al Cártel de Sinaloa, por lo que su captura representa un fuerte golpe a las redes trasnacionales de tráfico, distribución de drogas y a los esquemas financieros que las sostienen.

A Blanco Joo se le informaron sus derechos constitucionales y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México para continuar con los trámites correspondientes.

En este operativo también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN)