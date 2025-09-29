Cae "El Viejón", presunto líder de "La Barredora"
Detenido 'Viejón', líder del grupo operativo La Barredora, por acciones criminales en Guanajuato
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de Gustavo "N", "Viejón", jefe del grupo operativo "La Barredora", afín al CJNG.
Por medio de su cuenta de X, García Harfuch detalló que "Viejón" está vinculado en delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga.
Además también se le vincula con agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones principalmente en el Estado de Guanajuato.
