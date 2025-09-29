logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Fotogalería

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cae "El Viejón", presunto líder de "La Barredora"

Detenido 'Viejón', líder del grupo operativo La Barredora, por acciones criminales en Guanajuato

Por El Universal

Septiembre 29, 2025 02:22 p.m.
A
Cae "El Viejón", presunto líder de La Barredora

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de Gustavo "N", "Viejón", jefe del grupo operativo "La Barredora", afín al CJNG.

Por medio de su cuenta de X, García Harfuch detalló que "Viejón" está vinculado en delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga.

Además también se le vincula con agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones principalmente en el Estado de Guanajuato.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mexicanos refugiados en Guatemala actualizan estatus migratorio
Mexicanos refugiados en Guatemala actualizan estatus migratorio

Mexicanos refugiados en Guatemala actualizan estatus migratorio

SLP

El Universal

Migrantes mexicanos en Guatemala reciben apoyo del Gobierno y el IMG

Cae "El Viejón", presunto líder de La Barredora
Cae "El Viejón", presunto líder de La Barredora

Cae "El Viejón", presunto líder de "La Barredora"

SLP

El Universal

Detenido 'Viejón', líder del grupo operativo La Barredora, por acciones criminales en Guanajuato

IMSS postula a México para organizar Foro Mundial de Seguridad Social
IMSS postula a México para organizar Foro Mundial de Seguridad Social

IMSS postula a México para organizar Foro Mundial de Seguridad Social

SLP

El Universal

El IMSS busca ser anfitrión del Foro Mundial de Seguridad Social en 2028, presentando avances y propuestas para el evento.

Investigaciones en curso tras liberación de personas vinculadas a la Luz del Mundo
Investigaciones en curso tras liberación de personas vinculadas a la Luz del Mundo

Investigaciones en curso tras liberación de personas vinculadas a la Luz del Mundo

SLP

El Universal

Autoridades investigan las irregularidades en la detención de individuos vinculados a la Luz del Mundo y el hallazgo de armas en un campo de entrenamiento.