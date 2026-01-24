Cae "La Valeria", colombiana ligada a "La Chokiza" en Edomex

Elementos de la Marina Armada y de la Policía Metropolitana de Ecatepec, en conjunto con la FGR, capturaron a Nancy Palomo Taborda, alias "La Valeria", una colombiana presuntamente relacionada con la célula delictiva denominada "Golden Roma", facción de "La Chokiza" dedicada a la extorsión, en su modalidad "préstamo gota a gota", asesinatos y secuestro.

La mujer fue ubicada durante un operativo derivado de las acciones contra la red delictiva que tejió Alejandro Gilmare Mendoza, alias "El Choko", actualmente preso en el penal del Altiplano, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Personal naval y municipal la detuvo en flagrancia por hechos de extorsión, posesión de narcóticos, armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informaron autoridades navales.

Investigaciones ministeriales refieren que "La Valeria" tomó el lugar de Zulma Yanet Santa, alias "Güera", quien estaba a cargo de las extorsiones, secuestro y homicidios para "La Chokiza".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dentro de la estructura criminal que encabezaba "El Choko", "Golden Roma" se ubica como uno de los brazos operativos más cercano a "La Chokiza".

Tras ser detenida, a la mujer se le leyeron sus derechos como persona detenida y, al tener conocimiento de su nacionalidad, se le consultó si deseaba comunicarse con su representación consular, manifestando que no.

Posteriormente, fue traslada a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se inició de inmediato la elaboración del Informe Policial Homologado, así como el embalaje de los indicios y la integración de las respectivas cadenas de custodia, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

Las autoridades reiteraron que el caso se conduce con apego al debido proceso y a los derechos humanos, y recordaron que la persona mencionada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial competente.