Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando

El magnate Ricardo Salinas Pliego no pagó ayer 51 mil millones de pesos de adeudos de impuestos que debía al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que, tras vencer un plazo que le hubiera permitido acceder a un descuento de hasta 39 por ciento según lo estipulado por la Ley, ahora se podrán embargar bienes, cuentas bancarias y activos de sus empresas.

Dos fuentes confirmaron a SinEmbargo que hasta ayer por la noche Grupo Salinas sostenía mesas de trabajo con autoridades del SAT para intentar negociar el pago de la deuda, pero que no hay señales de que haya finiquitado tal.

El magnate tampoco se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, donde se ha limitado a compartir imágenes de su viaje al Caribe.

Grupo Salinas enfrenta una deuda de más de 74 mil millones desde hace 16 años, cuando se negó a liquidarla mediante una estrategia jurídica dilatoria a la que, en noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le puso punto final.

Ayer el SAT, el organismo recaudatorio del gobierno federal, informó que se cumplió el plazo de cinco días hábiles que le otorgó a Grupo Salinas para que manifieste su decisión de pagar los 51 mil millones de pesos y poder acceder a un descuento de hasta el 39 por ciento, según lo establece el Código Fiscal de la Federación.

El titular de la institución, Antonio Martínez Dagnino, informó que Grupo Salinas recibió la notificación de pago el viernes y en ese momento comenzaron los cinco días hábiles, que se cumplieron ayer viernes 23. "El Código Fiscal de la Federación establece que a partir de que surte efectos esa notificación, que fue la semana pasada, se tienen cinco días, que sería esta semana", dijo el funcionario en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el lunes 19.

Ayer, sin hacer alusión al plazo que se cumple para que pague su deuda, Salinas Pliego publicó en sus redes sociales una fotografía en la que posa armado con un revólver antiguo y una gorra azul marino con las siglas MACC de su Movimiento Anti Crimen y Corrupción, que aboga por la "vida, propiedad y libertad", como lo anuncio el año pasado.

"Vamos a seguir dando la batalla cultural por un mejor México!!! Que el #CartelDeTabasco no siga destruyendo al país y robándonos impunemente, no se dejen", escribió.

Y el jueves, el presidente de Grupo Salinas acudió al 30 Aniversario del programa de espectáculos Ventaneando, en TV Azteca, en el que dijo que el camino que ha recorrido "no ha sido fácil". Aseguró que los "gobernícolas" despojan a la gente trabajadora de todo y dan muy poco a cambio. A su vez, afirmó que le encanta tomar vacaciones en Miami, Estados Unidos, pero no le gustaría estar en ese país de "exiliado", y destacó que eso "es lo que está en juego".