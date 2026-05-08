Cae miembro del CJNG en Coahuila

Ciudad de México.- La Fiscalía de México informó este jueves del arresto en Ciudad Acuña, Coahuila, de un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) implicado en el reclutamiento, secuestro y desaparición de personas.

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, se aprehendió a Fernando ´N´, por su posible participación en los delitos de desaparición, delincuencia organizada con la finalidad de cometer trata de personas y contra la salud.

Medios locales señalaron que se trata de Fernando Daniel Frías de la Cruz, alias ´el Cabo´, quien fue arrestado por miembros de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en Ciudad Acuña.

Las investigaciones, señaló la FGR, relacionan al detenido con "posibles actividades de reclutamiento, adiestramiento, vigilancia, control y privación ilegal de la libertad de personas en el estado de Jalisco", particularmente en el predio identificado como ´La Galera´, en el poblado de La Vega, en el estado de Jalisco (oeste).

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La aprehensión, dijeron las autoridades, "representa un avance relevante en las investigaciones que desarrolla la FGR para esclarecer hechos posiblemente relacionados con desaparición de personas y estructuras criminales vinculadas con reclutamiento y adiestramiento ilícito".