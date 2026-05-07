Tatiana Clouthier busca candidatura en Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Tatiana Clouthier renunció al Instituto para las Mexicanas y los Mexicanos en el Extranjero (IMME) para buscar la candidatura a la gubernatura de Nuevo León, la exsecretaria de Economía declaró que va por sacar "el cochinero" del Estado.

A través de sus redes sociales, Tatiana Clouthier agradeció a la presidenta Sheinbaum por permitirle encabezar el IMME y aseguró que nunca se ha llevado un peso que no le corresponde.

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"El día de hoy he tomado una decisión importante y así se lo he comunicado (a la Presidenta) para irme de lleno a Nuevo León. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Nuevo León necesita limpieza, necesita que saquemos el cochinero que tenemos ahí y que empecemos a trabajar y para ello quiero coordinar los esfuerzos de la 4T en el estado", declaró.Aseguró que conoce a Nuevo León: "Le he dado vuelta una y otra vez. Debo reconocer y recalcar que la cercanía con el pueblo de Nuevo León ha sido uno de los distintivos grandes, así como la honestidad y los resultados"."Nunca me he llevado un peso que no me corresponda", dijo Clouthier al señalar que el dinero público debe servir a la ciudadanía.