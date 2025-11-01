Cae techo en antro de Barrio Antiguo durante festejos de Halloween
MONTERREY, NL., noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- La caída de un techo en un antro del Barrio Antiguo, en Monterrey, movilizó a corporaciones de auxilio, durante los festejos de Halloween.
Los hechos se reportaron la noche del viernes en el establecimiento llamado Sayu Sayulita, ubicado sobre la calle Abasolo, en el centro de la ciudad.
En el lugar no se reportaron personas lesionadas, pero fue necesaria la evacuación de jóvenes que se encontraban en el bar.
Al sitio arribaron rescatistas de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey, quienes realizaron las inspecciones correspondientes y verificaciones estructurales.
Autoridades confirmaron que, el hundimiento se originó en la azotea del segundo inmueble, a consecuencia de una sobrecarga estructural.
Al finalizar las inspecciones, Protección Civil emitió recomendaciones al dueño del establecimiento para eliminar riesgos en el lugar.
