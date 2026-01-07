Caen sicarios de Operativo Barredora
PUEBLA, Pue.- Nuevo presuntos integrantes del grupo Operativo Barredora, perteneciente al Cartel Jalisco Nueva Generación, fueron detenidos en el municipio poblano de Tecamachalco.
Junto con los presuntos delincuentes detenidos, quienes portaban chalecos tácticos con insignias de La Barredora y CJNG, fueron aseguradas armas, municipios y vehículos.
Durante los últimos meses, el territorio poblano ha sido escenario de hechos de violencia extrema y asesinatos de personas, una gran mayoría atribuidos al grupo delictivo La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que no tiene relación con la de Tabasco.
De acuerdo con un reporte oficial de las autoridades, fue derivado de una agresión armada a las fuerzas del orden, como agentes policiales, castrenses y navales implementaron un operativo especial de captura de los presuntos integrantes de un grupo delictivo generador de violencia.
Participaron efectivos de la Secretaría de Marina, Defensa, Guardia Nacional, Seguridad Pública y Fiscalía.
Se trató de Eduardo N., alias "El Gordo"; Alex Rigoberto N., alias "El Temach"; Paulino N., Ernesto Brayan N., Miguel Ángel N., Cristian N., Javier N., Uriel Hilario N., y José Miguel N.
Cinco de los ahora detenidos provenían de los estados de Baja California Sur, Veracruz y Oaxaca.
En la intervención, las autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguraron dos vehículos, siete armas de fuego, siete cargadores, ocho chalecos tácticos con siglas alusivas a una célula criminal, seis cartuchos útiles y más de mil dosis de drogas como cristal, cocaína, piedra, heroína y marihuana.
