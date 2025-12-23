Caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán
Los hechos, en dos operativos en Sinaloa y Jalisco
Las autoridades del Gabinete de Seguridad anunciaron este martes la detención de cuatro presuntos integrantes de "Los Chapitos", incluidos dos familiares de Iván Archivaldo Guzmán Salazar: su cuñado y su suegro, dos líderes regionales del grupo formado por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.
Se trató de dos operativos en Sinaloa y Jalisco, donde las autoridades detuvieron a cuatro personas, "uno de ellos identificado como líder de una célula delictiva y dos más como operadores financieros de un grupo criminal", de acuerdo con un comunicado oficial.
En el estado de Sinaloa, se ubicó en Mazatlán a un sujeto "líder de una célula criminal con presencia en la región y con tres órdenes de aprehensión vigentes", por lo que los agentes realizaron un despliegue operativo y en la colonia Los Caracoles lo identificaron cuando viajaba a bordo de un vehículo en compañía de otra persona.
Los efectivos le marcaron el alto y al efectuarles una revisión de seguridad les hallaron dos armas de fuego, 51 cartuchos útiles, una bolsa con marihuana, equipos de radiocomunicación y telefonía, por lo que, los hombres de 37 y 40 años, fueron detenidos.
En Jalisco fue donde cayeron pues Mario Lindoro Elenes, alias "Don Mario", y Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias "El 7", el suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes de "Los Chapitos" que aún no ha sido capturado.
Declaran extinción de dominio a propiedad de Los Chapitos
La Fiscalía General de la República logra extinción de dominio de inmueble utilizado por Los Chapitos en Culiacán.
