Caída de Morena en el Valle de México es una llamada de atención: Monreal

El resultado adverso que tuvo Morena en la Ciudad de México y en parte de los municipios conurbados del Estado de México es una llamada de atención a tiempo, advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal Ávila.

En conferencia de presa, reconoció que el Valle de México siempre ha marcado tendencias. "Es una ciudad progresista, es una ciudad libre, es una ciudad altamente politizada, pero no solo politizada, sino muy independiente; el electorado, como en todo el país y muchas partes del mundo, no tiene dueño, y la gente en esta demarcación está muy informada".

Ricardo Monreal señaló que la gente salió este 6 de junio a expresarse "y así hay que considerarlo, como una llamada de atención a tiempo".

Sin embargo, aseguró que los resultados generales de los comicios son muy positivos para Morena, porque logró consolidarse a nivel nacional, al ganar 184 distritos electorales y alcanzar una votación de solo tres puntos porcentuales por debajo de la lograda en 2018, lo que se explica al perder 12 distritos de la Ciudad de México y 17 del Estado de México, "que son los distritos que nos hacen falta para estar en la misma condición" de hace tres años.

Destacó que además, su partido se perfila para ganar 11 gubernaturas, diez más de las que tiene actualmente, por lo que enfatizó que en este proceso electoral, no ve derrota alguna. "Morena logra su consolidación en todo el país, a pesar de ser un partido de reciente creación, logra consolidarse en el norte, pues es donde logra resultados extraordinarios".

El líder de Morena en el Senado rechazó las posturas de quienes piden la renuncia del dirigente de su partido, Mario Delgado, pues "no es el momento de cuchillos largos, sino es el momento de unidad, es el momento de cohesión y es el momento de la reflexión profunda".

Dijo que en política, no hay victorias ni derrotas para siempre.