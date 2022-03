Calderón es un cinicazo por opinar de matanza en Michoacán: AMLO; lo cínico es mandar abrazos a asesinos, le responde

El expresidente Felipe Calderón respondió a las descalificaciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su condena al presunto fusilamiento de 17 personas en Michoacán.

Esta martes, el actual titular del Ejecutivo federal calificó como "un cinicazo" en su conferencia de prensa mañanera al expresidente Calderón, esto, dijo, por haber opinado sobre la presunta masacre en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Felipe Calderón posteó: "Lo cínico, lo realmente cínico es mandarles abrazos a esos asesinos".

---AMLO pide explicación a Calderón por Genaro García Luna

En su conferencia, el presidente López Obrador también señaló que está esperado que su antecesor explique por qué tenía como brazo derecho a Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública y hoy detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

"Cualquier cosa que sucede como estos lamentables hechos le dan vuelo, hasta Calderón, cinicazo. Todavía estamos esperando que explique porque tenía como brazo derecho en su gobierno a García Luna, por qué lo nombró secretario de Seguridad Pública.

"Ya no hablemos de por qué se robaron la presidencia en 2006 y de otras cosas, pero se atreve a opinar. Es lo que siempre he dicho, retomando al finado Carlos Monsiváis, que decía que la verdadera doctrina de la derecha, yo digo el conservadurismo, es la hipocresía", dijo.

El lunes, en su cuenta de Twitter, el expresidente Felipe Calderón escribió que un video como el que se volvió viral sobre los hechos en San José de Gracia es noticia por su "escalofriantes contenido, no por política" y envió sus condolencias a las personas que, afirmó, están amenazadas para no divulgar más contenidos.