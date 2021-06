Calderón llama a no promover la polarización de la CDMX

Luego de que esta semana se compartieron memes en redes sociales de la Ciudad de México dividida tras las elecciones del pasado 6 de junio y en las que Morena sufrió un descalabro, el expresidente Felipe Calderón llamó a no promover "ni de broma" la polarización.

A través de su cuenta de Twitter, Calderón refirió que "la polarización es una estrategia para dividir, debilitar, confrontar y derrotar a los mexicanos".

Asimismo, el expresidente de México acompañó su mensaje con una imagen del mapa de la Ciudad de México con la bandera tricolor y manos unidas como símbolo de unidad.

"Todos somos mexicanos. Queremos un México unido. No promuevas la polarización. Festeja la democracia", se lee en la imagen.

En su conferencia mañanera de este jueves y al asegurar que es "clasista, conservador y racista", el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la imagen del mapa de la Ciudad de México dividido que se han difundido en redes sociales.

A manera de burla, las imágenes señalan que tras las elecciones del pasado domingo, los habitantes de las alcaldías del oriente, donde ganó Morena, no pagan impuestos, mientras que los habitantes de las alcaldías del poniente, ganadas por la coalición "Va por México", son los que sí pagan impuestos.

López Obrador aseguró que toda la población paga impuestos, independientemente de su preferencia electoral, y señaló que quienes más pagan el Impuesto sobre la Renta (ISR) son los trabajadores.

"Fíjense la mentalidad, los que pagan impuestos, que tienen que ver con los que votaron por el PAN y por el PRI; los que reciben subsidios. Todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde paga impuestos", dijo el Presidente.