Calderón, Peña y AMLO: Tres planes de seguridad fallidos en Michoacán

Con el reciente asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", una estrategia que se basa en atender el fondo de las causas de la violencia en Michoacán.

La estrategia se basará en tres ejes principales:

Seguridad y justicia

Desarrollo económico con justicia

Educación y cultura para la paz

Sin embargo, esta no es la primera vez que un Mandatario federal pone sobre la mesa una estrategia para atender la violencia en la entidad; no obstante, los resultados continúan siendo cuestionables.

- Felipe Calderón y la guerra contra el narco

El expresidente Felipe Calderón implementó durante su sexenio el "Operativo Conjunto Michoacán", que marcó el inició de la "Guerra contra el narcotráfico" y que tenía como propósito disminuir los niveles de violencia en la entidad.

Días después de que Calderón llegó a la silla presidencial, ordenó el despliegue del Ejército en Michoacán, azotado en ese entonces por el grupo delictivo de "La Familia Michoacana".

Para 2007, el entonces presidente acudió a la tierra caliente de Michoacán vestido como militar, como reto al crimen organizado.

El operativo fue cuestionado en múltiples ocasiones por las faltas y violaciones a los derechos humanos en los que podría incurrir, dada la presencia militar entre la población civil de la entidad.

Cabe destacar que la llamada guerra contra el narco durante su sexenio no pacificó Michoacán, como el Presidente había afirmado que pasaría, sin embargo; sí marcó uno de los sexenios más violentos en México.

- Plan Michoacán de Peña Nieto

Tras el fracaso de la estrategia de seguridad para Michoacán por parte de su antecesor, el ahora expresidente Enrique Peña Nieto, presentó, en 2014, el "Plan Michoacán", este difería del plan anterior presentado por Calderón, pues tenía como premisa que "la violencia no se combate con más violencia" y tenía como fin prevenir.

El plan se basó cinco ejes delineados por Peña Nieto, los cuales fueron:

Economía familiar y empleos

Educación y cultura para la prosperidad

Infraestructura moderna y vivienda digna

Salud y seguridad social

Desarrollo social y sustentabilidad.

El programa se implementó en cuatro municipios de la tierra caliente: Morelia, Apatzingán, Uruapan y Lázaro Cárdenas, y pretendía prevenir la violencia con acciones sociales "y la reconstrucción del tejido social en el estado".

- El plan de apoyo de AMLO

En 2021, luego de dos estrategias fallidas para la tierra michoacana y con los niveles de violencia sin descender, casi al término del gobierno de Silvano Aureoles, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el "Plan de Apoyo Michoacán", que preveía un reforzamiento de la seguridad, programas sociales, mejoramiento de infraestructura hospitalaria y la federalización de la nómina magisterial.

"Expresar de manera muy clara nuestro apoyo al pueblo michoacano, vamos a seguir apoyando y vamos a tener más acción en beneficio del pueblo, más acciones para el bienestar de los michoacanos", destacó el extitular del Ejecutivo federal durante la presentación.

López Obrador designó al sucesor de Aureoles, Alfredo Ramírez Bedolla, como representante y responsable de coordinar los programas sociales en la entidad.

¿Qué dice el "Plan Michoacán" de Sheinbaum ?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes el "Plan Michoacán por la paz y la justicia", esto luego del reciente asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

La mandataria federal señaló que la estrategia integral parte de una convicción profunda que se enfoca en que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, desarrollo y respeto a la vida.

La iniciativa de la Presidenta detalló algunos puntos clave para entender en qué se basa y cómo se llevará a cabo la implementación del Plan Michoacán en la entidad.

Estos puntos pretenden crear soluciones en conjunto con el gabinete de Seguridad y funcionarios en su administración.

En primera instancia es importante mencionar que la estrategia se basa en tres ejes principales:

-Seguridad y justicia

-Desarrollo económico con justicia

-Educación y cultura para la paz

-El plan no será vertical, busca nutrirse de otras voces.

La titular del Ejecutivo detalló que este plan no pretende ser vertical, por lo que buscara ser nutrido de las diferentes voces de la población (mujeres, jóvenes, pueblos originarios, autoridades, etcétera).

Mencionó que a partir de hoy y a lo largo de la semana van a escuchar para poder presentar el plan concreto en los próximos días.

-Oficinas presidenciales en municipios y mesas de Seguridad

En este punto, la Mandataria federal explicó que se fortalecerá la presencia de fuerzas federales en la entidad y estarán enfocadas, principalmente, en homicidios y extorsión.

Dentro de este mismo rubro también se pretende fortalecer a la Fiscalía estatal por medio una nueva Fiscalía Especializada de Investigación e Inteligencia en Delitos de Alto Impacto, una oficina de la Presidencia de la República en distintos municipios y mesas de seguridad quincenales con el gabinete de Seguridad.

También se planea crear un sistema de alerta para los presidentes municipales.

-Desarrollo económico e inversión para Michoacán

Otro de los puntos que es importante destacar es que también planea un desarrollo económico para la tierra caliente.

De acuerdo con la presidenta Sheinbaum Pardo, dijo que para este punto hay que empezar por una garantía de seguridad social y salarios dignos a jornaleros agrícolas y trabajadores de la agricultura de exportación, así como inversión en el sector rural.

-Arte y cultura para Michoacán

Y finalmente, en el caso de educación y cultura para la paz, el plan contempla la creación de programas de reinserción y atención a las víctimas, así como mesas de diálogo por la paz.

En ese mismo eje se tiene pensado desarrollar campañas enfocadas en "recuperar Michoacán", becas, centros comunitarios y programas que fomenten el arte y la cultura.