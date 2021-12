Calderón pide a "señorita que no sabe leer" desmentir lo del tren al aeropuerto que no existe

Luego de que este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió un video del recorrido "en el tren del nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles" y aseguró que se puede llegar a Santa Lucía en 45 minutos, el exmandatario Felipe Calderón pidió a Elizabeth Garcia Vilchis, encargada de la sección de la mañanera "quién es quién en las mentiras de la semana", que desmienta la "fake news".

A través de sus redes sociales, el expresidente Calderón refirió que un buen ejemplo de fake news es viajar en un tren que no existe, "a base de manipular las imágenes con videos pregrabados".

"Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que ´no es falso pero se exagera´", escribió Felipe Calderón.

"Se amplía a 8 carriles la autopista México-Pachuca. Se están construyendo otras vialidades y la vía de Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles para llegar en tren desde el centro de la ciudad, estación Buenavista, hasta el nuevo aeropuerto en 45 minutos", dijo López Obrador al difundir su video.

A través de redes sociales, usuarios y periodistas como Joaquín López-Dóriga señalaron que al presidente López Obrador lo subieron a un simulador "y lo dio como real".

Acompañado por su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller; la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval; general Gustavo Ricardo Vallejo, encargado de la obra, López Obrador bromeó que iba acompañado de su "Estado Mayor".

"Todo esto es el aeropuerto, se va a poder llegar por autopistas, se va a poder llegar por Tren moderno, desde Buenavista para acá y se conserva el tren de carga. Un abrazo", dijo.

Después de declarar que se va a pacificar Michoacán sin declararle la guerra a ningún grupo de la delincuencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la creación de autodefensas en el estado fue un error y que el exmandatario Felipe Calderón fue a la entidad a pegarle "un garrotazo a lo tonto al avispero".

En su conferencia mañanera del viernes pasado en Morelia, acompañado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, López Obrador declaró sobre las autodefensas que el Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad de las personas y cuando no, hay que procurar demandar a las autoridades "porque si no se tiene control sobre la seguridad y todos pueden hacer justicia por sus propias manos, entonces eso es el caos".

Al informar de más presencia de la Guardia Nacional en tierra michoacana para garantizar la paz y tranquilidad, López Obrador expresó al gobernador: "No estás solo, ni el pueblo de Michoacán".

"Sin corrupción y sin impunidad. Y también sin baladronadas, sin declarar la guerra, sin el 'mátalos en caliente', todo eso que fue un desastre porque se inició aquí en Michoacán.

"Aquí vino, vestido de militar, el expresidente Calderón a declarar la guerra, a pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero, sin un plan, sin atender las causas, pero además una corrupción tremenda al grado que su secretario de seguridad (Genaro García Luna) está preso en Estados Unidos", expresó el presidente López Obrador.