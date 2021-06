Calderón pide castigo para el PVEM por campaña de famosos

Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, exigió que se sancione al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la campaña que emprendió con influencers y celebridades en medio de la veda electoral, lo cual es considerado como violación de las leyes electorales.

Por medio de una publicación de Twitter, el expanista aseguró que además las autoridades electorales podrían multar a dichos personajes del entretenimiento "porque realizaron actos de propaganda en días prohibidos".

Además recordó que esta es la segunda vez que el Partido Verde realiza este tipo de campaña, la primera vez en 2015.

"El lío en que los metió el @partidoverdemex puede llevarlos a que el @INEMexico los multe fuertemente, porque realizaron actos de propaganda en días prohibidos. El Verde desde luego que debe ser penalizado porque es la segunda vez, al menos, que lo hace", explicó el exmandatario.

Ayer, influencers revelaron que el Partido Verde les pagó y en otros casos se ofreció a hacerlo para que en sus redes sociales —en las cuales tienen miles de seguidores, en su mayoría jóvenes— promocionaran la plataforma política de este instituto político en el marco de la elección de este año y durante la veda electoral, lo que llevó a la autoridad electoral a emitir medidas cautelares contra el partido del tucán, aliado de Morena en la jornada del 6 de junio.

El partido aseguró durante los comicios del pasado fin de semana que el respaldo que expresaron estos personajes se debió a simples "muestras de apoyo" e incluso pidió a sus "simpatizantes" dejar de publicar estos mensajes durante la veda electoral, la cual contempla los tres días anteriores a la votación. No obstante, algunos influencers han salido a decir que estas "muestras de apoyo" se dieron a cambio de un pago, mientras que otros han asegurado que se les hizo un ofrecimiento similar, el cual declinaron.

Por estos hechos, y durante el mismo día de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió un comunicado ordenando al Partido Verde a retirar de redes sociales la campaña propagandística realizada a través de estas figuras públicas. El órgano electoral aseguró que la campaña fue una "acción concertada o planeada con un fin específico: difundir y apoyar las propuestas políticas del Partido Verde".

"Se emitieron las medidas cautelares y se ordenó al PVEM realice las acciones necesarias, a fin de evitar la difusión de los mensajes denunciados, así como de otros de la misma naturaleza en el tiempo que prohíbe la ley, debiendo enviar prueba de ellos en un plazo no mayor a seis horas", añadió en un comunicado.

El INE también ordenó a los titulares de las cuentas de la red social Instagram a suspender de forma inmediata la difusión de los mensajes alusivos al PVEM, o algún otro similares en los que se haga referencia a dicho instituto político en cualquier modalidad y se abstengan de emitir ese tipo de comunicaciones en los periodos prohibidos por la ley.

"Se vinculó a Facebook Inc., para que, de inmediato, en un plazo que no podrá exceder de tres horas, retire las publicaciones realizadas en las URLs denunciadas", agregó.

"FUERON SÓLO 10 MIL PESOS"

Tras la elección, Fernanda Moreno, exintegrante del reality show Acapulco Shore, compartió un video en sus redes sociales, en el cual dijo desconocer que existía una veda electoral, y negó haber recibido millones de pesos por promocionar la plataforma del PVEM.

"Ni siquiera fue una campaña millonaria como están diciendo por ahí, en realidad fueron sólo 10 mil pesos, o al menos eso fue lo que se me pagó a mí por lo mismo no lo vi como algo que pudiera generar un problema porque me han pagado campañas con más dinero y sin problemas, pero yo sé que los influencers no tienen nada que ver en la política", dijo Moreno en un video compartido en su cuenta de Instagram.

"NO RECIBÍ DINERO"

Quien también hizo campaña a favor del Verde días antes de la elección fue la actriz Bárbara de Regil, quien negó haber recibido dinero del partido. La influencer fitness llegó el lunes a la capital proveniente de Estados Unidos y fue entrevistada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La artista aseguró que no es la primera vez que la critican y durante la entrevista que brindó al programa Ventaneando señaló: "Ya estoy acostumbrada a las polémicas, todo lo que digo se hace polémica, yo di mi opinión sobre algo, pero por eso no me gusta opinar sobre la religión, política, futbol, porque la gente se lo toma sumamente personal, porque uno puede dar su opinión de lo que quiera".

Aunque estos no son los únicos casos. Otros conductores de televisión y personajes con miles de seguidores en redes sociales también mostraron su apoyo al PVEM a horas de la elección del domingo. En Instagram, por ejemplo, el actor Lambda García aseguró estar interesado en las propuestas del Verde Ecologista. "Sí, voy a votar por el Partido Verde", dijo en una historia.

Esta no es la primera vez que conductores, actores, actrices y deportistas promueven al Partido Verde Ecologista de México, rompiendo así lo que dicta la veda electoral.

En la elección intermedia del 2015, personajes como Gloria Trevi, Andrea Legarreta e Inés Sainz participaron en una campaña de apoyo al Verde. Además, desde Twitter se enviaron mensajes desde las cuentas de Julio César Chávez, Daniel Bisgno, Aleks Syntek y Jorge Van Rankin, cada uno con millones de destinatarios. Utilizaron hashtags como #ElVerdeSíCumple, #InglesYComputación y #Vamosverdes.

Dos presentadores de televisión revelaron en junio de ese año que el partido les ofreció dinero, por medio de agencias de manejo de artistas, para que difundieran mensajes a favor de ese instituto político.

En agosto de se mismo año el INE resolvió que el Verde salvaría su registro como partido político a pesar de que consejeros y el propio partido reconocieron que, en un periodo corto de tiempo, el PVEM transgredió gravemente diversas disposiciones.

¿QUÉ ES LA VEDA ELECTORAL?

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, la veda electoral es un periodo de tres días previos a la elección que se extiende hasta el cierre de las casillas en la jornada misma de votación.

Se integra, además, por un conjunto de medidas que tienen el objetivo de generar condiciones para que la ciudadanía reflexione el sentido de su voto en libertad.

Por tanto, en dicho periodo están prohibidos los actos de campaña y proselitismo electoral, propaganda electoral y gubernamental, excepto las campañas de Gobierno relacionadas con servicios de salud, educación y/o protección civil.

Además queda prohibida la difusión y publicación de resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales.