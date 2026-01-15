logo pulso
Calendario de vacaciones 2026 en México según la SEP

Las vacaciones en México para el 2026 ya tienen fechas definidas

Por El Universal

Enero 15, 2026 09:11 p.m.
A
Calendario de vacaciones 2026 en México según la SEP

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- Tras el regreso a clases y el inicio del 2026, tanto alumnos como padres de familia se preguntan por el próximo periodo vacacional que habrá durante el año conforme al calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Desde las primeras semanas del año, muchas familias empiezan a planear con anticipación las próximas vacaciones para viajar a algún destino o disfrutar del tiempo de descanso con distintas actividades.

A continuación te diremos cuánto falta para el próximo periodo vacacional y todos los detalles que debes saber para apartar las fechas.

De acuerdo con el calendario de la SEP, el siguiente periodo de descanso en México corresponde a las vacaciones de Semana Santa, el receso de primavera que coincide con las celebraciones de origen cristiano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Conforme a lo estipulado por la institución, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria gozarán de dos semanas de vacaciones del 30 de marzo al 10 de abril.

Cabe destacar que antes del inicio de este receso, los estudiantes tendrán un fin de semana largo, pues el viernes 27 de marzo está señalado como sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

