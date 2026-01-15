Calendario de vacaciones 2026 en México según la SEP
Las vacaciones en México para el 2026 ya tienen fechas definidas
CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- Tras el regreso a clases y el inicio del 2026, tanto alumnos como padres de familia se preguntan por el próximo periodo vacacional que habrá durante el año conforme al calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Desde las primeras semanas del año, muchas familias empiezan a planear con anticipación las próximas vacaciones para viajar a algún destino o disfrutar del tiempo de descanso con distintas actividades.
A continuación te diremos cuánto falta para el próximo periodo vacacional y todos los detalles que debes saber para apartar las fechas.
De acuerdo con el calendario de la SEP, el siguiente periodo de descanso en México corresponde a las vacaciones de Semana Santa, el receso de primavera que coincide con las celebraciones de origen cristiano.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Conforme a lo estipulado por la institución, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria gozarán de dos semanas de vacaciones del 30 de marzo al 10 de abril.
Cabe destacar que antes del inicio de este receso, los estudiantes tendrán un fin de semana largo, pues el viernes 27 de marzo está señalado como sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).
no te pierdas estas noticias
Calendario de vacaciones 2026 en México según la SEP
El Universal
Las vacaciones en México para el 2026 ya tienen fechas definidas
México podría obtener 200 mil millones de pesos por el Mundial 2026
EFE
El presidente de Concanaco Servytur destaca el impacto positivo en turismo y comercio.
Pilotos mexicanos toman el control de vuelos comerciales en México
El Universal
La ASPA y el CPAM reconocen el cierre de operaciones extranjeras en Volaris y Viva Aerobus, destacando la importancia de la soberanía aeronáutica en México.