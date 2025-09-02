Calendario SEP: Días feriados y puentes de septiembre 2025

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Terminaron las vacaciones de verano y este lunes millones de estudiantes de educación básica iniciaron el nuevo ciclo escolar 2025-2026.

Por ello, muchos ya se preguntan por los próximos puentes, festivos y vacaciones.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya anunció el calendario definitivo y aquí desglosamos los días de descanso oficiales de septiembre.

Conoce los puentes y días feriados de septiembre 2025

El calendario de la SEP marca los siguientes días en los que no habrá clases, días feriados o puentes en septiembre.

El 8 de septiembre se realizará una jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil, donde se realizarán diferentes actividades para que los estudiantes reflexionen sobre el tema.

El martes 16 de septiembre se suspenderán las clases por el Día de la Independencia de México.

Finalmente, el próximo viernes 26 de septiembre se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico escolar, donde suelen suspenderse las actividades escolares.