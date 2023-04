Cambio de horario en celulares causó confusión

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este domingo fue confusa para cientos de capitalinos, ya que algunos dispositivos electrónicos adelantaron la hora por error como si fuera el cambio del horario, pero en 2022 fue eliminado después de 26 años de que fuera implementado por primera vez en México.

Los más afectados fueron usuarios del transporte público, principalmente del Metro, ya que reportaron que este sistema no había abierto a tiempo; sin embargo, ellos llevaban una hora adelantada en sus dispositivos.

En las redes sociales, miles de personas reportaron que sus celulares se adelantaron automáticamente durante la madrugada, para ajustarse al horario de verano que hoy entraría en vigor en México, pero que no lo hizo porque ya fue derogado por el Congreso.

Víctor de Ayala, quien trabaja como mesero en un restaurante ubicado en el Centro, reportó que llegó a las 3:30 de la mañana, cuando su jornada inicia a las 4:30 horas.

“Ahí me quedé una hora esperando, antes no me asaltaron”, declaró el empleado.

La señora Elizabeth Cruz reportó que llegó a su iglesia a las 6:00 de la mañana, porque la misa iniciaba a las 7:00 horas, pero el reloj de su celular se actualizó automáticamente.

“Estoy muy confundida, que alguien me explique qué está pasando”, pidió en su cuenta de Twitter. Asimismo, algunos usuarios reportaron a las 6:50 de la mañana que el Metro en la Línea 12 no había abierto sus puertas, pero en realidad eran las 5:50 de la mañana.