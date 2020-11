Campañas sucias no han tenido efecto al final: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las campañas sucias que la oposición ha llevado a cabo en contra de él no han tenido efecto, y acusó que en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 el PRI y el PAN se aliaron para realizar fraudes para robarle la Presidencia "y tengo pruebas".

"Todas la campañas sucias, campañas negras que hemos padecido, pues no al final, en resumidas cuentas, no han tenido efecto. Se hizo la campaña que yo era un 'peligro para México', un bombardeo en los medios de comunicación, como nunca se había visto. Se pusieron todos de acuerdo en los medios -con honrosas excepciones- y al final tuvieron que robarse la elección, porque la gente no se tragó esa mentira.

"Si hubiese funcionado la campañas no hubiese habido necesidad de falsificar las actas y rellenar las urnas".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que en las elecciones presidenciales de 2006 el PRI le ayudó al PAN "tengo pruebas de que gobernadores del PRI le ayudaron al PAN".

"El gobernador de Nuevo León, en ese entonces, Natividad González Parás, se alineó al PAN y fue el que llevó a cabo el operativo del fraude en contra nuestra. Otro gobernador, para no mencionarlos a todos, es penoso, el de Tamaulipas, que está ahora en la cárcel, el mismo PAN, al que entonces le ayudó para la imposición de Felipe Calderón, lo tiene en la cárcel".

"¿Qué pasa en el 2012? El PAN le ayuda al PRI, (el expresidente Vicente) Fox, del PAN, no llamó a no votar por la candidata del PAN, la señora Vázquez Mota, sino que llamó a votar por Peña Nieto?", dijo.