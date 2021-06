Campos acusa a Corral de "hackeo" a cuenta de Twitter de Duarte

María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN-PRD a la gubernatura de Chihuahua, se pronunció al respecto de los tweets del exgobernador César Duarte donde convoca a sus seguidores y amigos a votar por ella.

A través de un video en su cuenta de Twitter, Maru Campos señaló que dichos mensajes fueron publicados desde el actual Gobierno del estado ya que, de acuerdo con alguien que supuestamente "trabaja o trabajaba" en el actual gobierno estatal, tanto las cuentas del gobierno del estado como las de Duarte y las de Corral se encuentran vinculadas el mismo TweetDeck "y desde ahí las manejan", acusó.

Dijo que los mensajes fueron publicados evidentemente para ensuciar la elección porque "están desesperados, no saben que inventar para detenernos pero no lo van a lograr".

En su mensaje, Campos Galván dejó muy en claro que en su gobierno el que haya violado la ley o haya sido omiso con ella la va a pagar.

"Así se llame Duarte, Corral o como se llame, nadie tendrá impunidad ni protección de parte del poder ejecutivo".

Mencionó que en estos días van a seguir inventando cualquier cosa y cualquier ataque en su contra.

"Pero no nos van a confundir, vamos a votar el domingo y vamos a ganar ya para cambiar el gobierno. Ya estuvo bueno, por caridad de Dios y para poder defender a Chihuahua", concluyó.

Tras cinco años de inactividad, la cuenta de Twitter del exgobernador César Duarte Jáquez, hoy preso en Florida, se activó para convocar a votar por la candidata del PAN-PRD a la gubernatura.

Al respecto de las publicaciones, el abogado del exmandatario, Juan Carlos Mendoza, explicó que se trata de un "hackeo" ya que su representado se encuentra preso en Miami y no tiene manera de utilizar sus redes sociales.

Las reacciones a través de las mismas redes sociales no se hicieron esperar, principalmente en quienes representan otra opción política para el próximo domingo, como es el caso del candidato de Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya Santillán, quien de inmediato replicó los tweets con el comentario "Comprobado: Maru Campos es la candidata de Duarte, la candidata del PRIAN, la candidata de la corrupción".

Cabe señalar que la candidata y alcaldesa con licencia ha sido señalada por recibir dinero de la llamada "ómina secreta" de César Duarte, incluso fue vinculada a proceso por el delito de cohecho luego de que presumiblemente recibió 9 millones de pesos mientras se desempeñaba con diputada local durante la administración del priista.