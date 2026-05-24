Campos fue citada por FGR

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Chihuahua, Chih.- A la par del citatorio recibido por el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, durante la mañana de este sábado, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, también recibió en Palacio de Gobierno en Chihuahua un citatorio para acudir a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La misma petición también fue formulada al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, para acudir ante la FGR.

"Lo anterior, derivado de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados", indicó en este caso la FGR.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, la cita de la gobernadora sería el miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas en la fiscalía.

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La gobernadora bajaba de las escaleras del Palacio de Gobierno cuando se topó con dos agentes quienes llevaban el citatorio, el cual fue recibido por ella misma y afirmó que "aquí estoy, por supuesto dando la cara y recibiéndolo".

Se confirmó a El Universal que la declaración sería en la sede de la FGR en Ciudad Juárez, el miércoles a las 10 de la mañana, y está relacionada con el caso del narcolaboratorio y los dos agentes estadounidenses que murieron en el accidente ocurrido el pasado 19 de abril en la Sierra Tarahumara. Campos Galván estaba acompañada al momento de recibir el oficio de José Carlos Rivera Alcalá, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, así como del secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, además del secretario Particular, Fernando Álvarez Monje y el abogado Roberto Gil Zuarth.

Mas tarde, la gobernadora posteó un video en sus redes sociales, aseguró que padece una persecución política por parte del gobierno federal. La mandataria refirió que el mediodía de este sábado recibió un citatorio de la FGR.

"¿Qué tal? Protegen a los delincuentes y persiguen a los que tratamos de cumplir con nuestro deber. Sí, la persecución política en mi contra continúa. Y como siempre, seguiré dando la cara y dando la lucha por tu familia, por nuestro país, por Chihuahua y por la libertad. Hasta donde tope, por nuestro estado y por México", indicó.