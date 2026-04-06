Canacar advierte pérdidas millonarias por bloqueos en carreteras

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- El problema del

a operadores y la inseguridad en general debe de resolverse con el diálogo y la cooperación de los sectores público y privado, porque bloquear carreteras deja vulnerables a los transportistas y generará pérdidas económicas, dijo el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (

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),Al registrarse este lunesen carreteras, de acuerdo con la, por parte de organizaciones que se quejan del problema de la inseguridad, el líder de ladijo que "el impacto es tan variable, porque puede impactar en la movilización de mercancías en fletes, puede ser tan variable el impacto, porque los productos perecederos pueden dejar de servir".En conferencia de prensa y a pregunta expresa sobre las estimaciones, de noviembre del año pasado, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (), Ramos Melo dijo: "es la realidad y afectación, porque pueden ser de 450 a 900 (millones de pesos), son cifras reales porque la carga se moviliza en ruedas, por carreteras".Sin embargo, dijo que "lasdespués del efecto", porque dependerá de lo grande que sea el daño, si afecta plantas, puertos yAl referirse a los, de hoy lunes, por parte del(FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (Antac), Ramos Melo dijo que el tema de la inseguridad "se resuelve con diálogo, con mesas permanentes de trabajo, si bloqueamos las carreteras afectamos a los transportistas y a la ciudadanía entera", además de que se dejan vulnerables a los operadores de camiones y a la carga.Dijo que la, junto con otras organizaciones del sector privado, mantienen un diálogo con una gran cantidad depara abordar el tema de la inseguridad, entre las que están la(FGR), las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Gobernación y Economía, entre otras.En conferencia de prensa afirmó que, si bien sigue el problema del robo, extorsiones y secuestros en carreteras, hay una reducción en los últimos meses.Recordó que, en el, de acuerdo con datos deldel Sistema Nacional de Seguridad Pública, se redujeron en 21% los robos carreteros, sin embargo, reconoció que "a pesar de esto los autotransportistas se sienten vulnerables porque el robo es muy agresivo ...tenemos los datos de que es real esta baja".No obstante, admitió que en los primeros tres meses del año se registraronde conductores, además de que en el último mes hubo cuatro casos de camiones que fueron balaceados y cuyos operadores fueron alcanzados por las balas, uno de los cuales falleció, sin que haya tenido seguridad social.Comentó que es necesario que se denuncien los casos de extorsión para poder detener a los delincuentes y añadió que "el objetivo esy cero robos, pero el trabajo es en conjunto, si queremos mejores resultados, hagamos cosas diferentes".al alzaEl presidente de ladijo que losregistran aumentos que amortigua elhasta la fecha, porque por cada peso que fluctúe ese combustible el costo de los fletes se impacta en 4%."Si esto sigue subiendo, esto está fuera del control de un país, el tema de guerra y el impacto al combustible es impacto hacia todo, porque no nada más es el insumo, del petróleo emanan muchos productos, llantas y refacciones, todas necesitan petróleo", expuso.Ramos Melo agregó que "la afectación es hacia todos los sectores, por eso laa nivel mundial no hay forma que se pueda controlar completamente, lo que buscamos es que como transportistas y movilizadores de mercancía, agradecemos, hemos tenido tres reuniones porque el impacto es directo hacia la mercancía, agradecidos de que se busque eso".