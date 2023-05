Canadá ve bien la recién aprobada Ley Minera, dice Raquel Buenrostro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, afirmó que Canadá ve bien la recién aprobada Ley Minera, esto luego de que hace unos meses ese socio comercial de nuestro país expresará sus preocupaciones.

"Van muy bien las negociaciones (con Estados Unidos y Canadá) la semana pasada hizo unas declaraciones importantes la secretaria de Comercio de Canadá, Mary Ng, que ella se sentía muy satisfecha por todos los diálogos; incluso la Ley Minera la vieron bien, también dijeron que estaban muy contentos con el diálogo, con la apertura de la consulta energética y que ellos no veían posibilidades de irse a panel".

En breve entrevista, en Palacio Nacional, la titular del Economía dijo que con Estados Unidos continúan las pláticas y confió en llegar a acuerdos al igual que con Canadá.

"Estamos en las mismas condiciones platicando con Estados Unidos para ver si logramos los mismos resultados".

¿Como en que tiempo llegarán a un acuerdo?, se le preguntó.

-"No lo sabemos, son varias decisiones y depende de varias partes, no solo depende de México sino de Estados Unidos, que va a entrar a un proceso político, va a entrar en elecciones, entonces eso se puede retrasar un poco".

Sobre las consultas técnicas al maíz solicitadas por Estados Unidos, en el marco del T-MEC, Buenrostro dijo que van por buen camino.

"Se hizo una consulta técnica, dimos respuestas y a partir de la consulta técnica no hemos tenido comentarios adicionales".