Canciller español desconoce "pausa" con México y habla de "acelerar" relación

Ciudad de México, 9 mar (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, desconoció este miércoles la propuesta de "pausa" en las relaciones con México en la que insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador y, en su lugar, habló de "acelerar" la relación.



"No sé muy bien qué quiere decir pausa, en cualquier caso mi visita hoy en día lo que hace es acelerar esa relación, que no es nada nuevo, se acelera ya desde hace muchos años. Año a año hay más españoles en México y más mexicanos en España", respondió Albares a pregunta de Efe.



El canciller español, quien llegó este miércoles a México, habló con los medios antes de firmar acuerdos con el secretario de Relaciones Exteriores del país, Marcelo Ebrard, con quien abordó diversos asuntos de la relación bilateral, como la guerra de Ucrania y la pandemia de la covid-19.



"Vamos a firmar varios acuerdos para relanzar nuevos aspectos de nuestra relación, hemos acordado también comenzar las tareas para que haya una nueva comisión binacional lo antes posible, que no se reúne desde el año 2017", indicó.



La visita de Albares ocurre en plena la polémica sobre la "pausa" que pide el presidente de México, quien en su conferencia matutina de este miércoles declaró que el ministro es "bienvenido", pero volvió a reiterar su idea de revisar con "una pausa los abusos" de empresas españolas durante gobiernos anteriores.



Aunque habló de los acuerdos para "relanzar" algunos "aspectos" de la relación, el representante del Gobierno español insistió en que su visita es para acelerar las relaciones.



"Hemos desgranado todas las medidas que vamos a tomar para seguir acelerando la relación entre España y México, que por otro lado no necesita ninguna aceleración porque ya tiene una enorme densidad al respecto", dijo sobre su reunión con Ebrard.



Albares también indicó que hablaría con Ebrard de la "situación energética" en Europa ante la crisis de Ucrania.



Destacó que existen coincidencias con el Gobierno de México para condenar la invasión de Rusia.



"Hemos acordado también unir fuerzas para erradicar el covid-19 definitivamente del planeta y para hacer frente a la agresión ilegal, a la invasión ilegal, injustificada e injusta de Vladímir Putin en Ucrania", comentó.



El ministro español calificó también de "grato" el encuentro que tuvo en el Senado y su reunión previa con la Cámara de Comercio de España en México (Camescom).



Ante los medios, Albares reiteró su ofrecimiento de ayuda para que se concrete la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, que está pendiente de ratificarse.