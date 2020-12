"Canelo" quisiera revancha con Mayweather antes que enfrentar a "GGG"

Es muy común ver que Saúl "Canelo" Álvarez apoye y felicite a través de sus redes sociales a los deportistas mexicanos cuando consiguen algún logro importante en sus carreras. El campeón supermediano de la CMB y AMB fue expuesto a una pregunta en la que tuvo problemas para elegir. Durante la emisión de "You Have to Answer" de la cadena ESPN, el "Canelo" tenía que contestar una respuesta entre dos opciones a escoger. Una de esas preguntas fue elegir a su futbolista mexicano favorito, las opciones eran Javier Hernández o Raúl Jiménez. Con dificultades se decidió por el delantero del LA Galaxy, el "Chicharito". "Difícil de contestar. Chicharito", comentó el pugilista tapatío. Otras de las opciones que Álvarez respondió fue que prefiere una revancha contra Floyd Mayweather Jr. antes de enfrentar a Gennady Golovkin.

El 1 de septiembre del 2013, el mexicano enfrentó a "Money" Mayweather en el MGM Grand en Las Vegas, Nevada, fue ahí donde sufrió la única derrota que tiene en su carrera profesional; sin embargo, dicho rival se retiró de los encordados en 2018, con un record de 50 triunfos, 27 por nocaut. Aunque después de vencer a Callum Smith el fin de semana pasado, el "Canelo" dejó abierta la posibilidad de enfrentar por tercera ocasión a "GGG" para el 2021. Además eligió a Muhamed Ali sobre Mike Tyson, prefirió ver un combate de UFC que un partido de futbol o a Anthony Joshua antes que Tyson Fury.