Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Imágenes tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del CJNG

Por Redacción PULSO

Febrero 23, 2026 01:06 p.m.
FOTO: EFE

FOTO: EFE

FOTO: EFE

FOTO: EFE

FOTO: EFE

FOTO: EFE

FOTO: EFE

FOTO: EFE

FOTO: EFE

Este domingo fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El hecho fue confirmado por autoridades tras un operativo de seguridad.
Oseguera Cervantes era considerado uno de los objetivos prioritarios por su presunta responsabilidad en actividades delictivas de alto impacto.

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Imágenes tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del CJNG

Turistas en Zoológico Guadalajara permanecen varados por bloqueos

El Universal

Mil 80 turistas, entre niños y adultos mayores, permanecen en el Zoológico Guadalajara por bloqueos viales.

FGR confirma identificación genética de "El Mencho"

El Universal

Abre 57 carpetas de investigación en 14 estados tras hechos violentos; 37 corresponden a Jalisco

"El Tuli", hombre de confianza del "Mencho", también fue abatido

El Universal

El operativo militar en Jalisco terminó con la muerte de Hugo "El Tuli" y el decomiso de armas y dinero.