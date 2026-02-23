Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho
Imágenes tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del CJNG
Este domingo fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El hecho fue confirmado por autoridades tras un operativo de seguridad.
Oseguera Cervantes era considerado uno de los objetivos prioritarios por su presunta responsabilidad en actividades delictivas de alto impacto.
Redacción
Turistas en Zoológico Guadalajara permanecen varados por bloqueos
El Universal
Mil 80 turistas, entre niños y adultos mayores, permanecen en el Zoológico Guadalajara por bloqueos viales.
FGR confirma identificación genética de "El Mencho"
El Universal
Abre 57 carpetas de investigación en 14 estados tras hechos violentos; 37 corresponden a Jalisco